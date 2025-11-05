I campionati regionali di Serie C e Serie D iniziano ad entrare nel vivo con partite sempre più avvincenti ed appassionanti. In archivio la quarta giornata che ha regalato emozioni e tante sorprese.

In serie C maschile vittorie importanti per New Hospital Vsf Paola e Innova Volley che hanno bloccato la corsa, rispettivamente, dell’Altaflex Catanzaro e della Pallavolo Milani (entrambe imbattute alla vigilia). In testa alla classifica a quota 9 punti un terzetto di squadre: oltre a Catanzaro, ecco Olimpia Bagnara e Diper Jolly Cinquefrondi. Bagnara ha battuto in casa Reggio Calabria, mentre Cinquefrondi ha espugnato al quinto set il campo della Volo Virtus Lamezia. Primi sorrisi stagionali per Luck Tigano (vittoria su Corigliano Volley) e Tonno Callipo (vittoria su Montalto).

In Serie C femminile nel girone A cammino finora incontrastato della Pallavolo Rossano (prima con 12 punti) reduce dal successo casalingo sulla Bencivenni Stella Azzurra. A punteggio pieno, ma con una partita in meno, anche Gts Avolio Nova Volley Castrovillari e Nuova Pallavolo Bisignano (entrambe a 9 punti). Prima vittoria stagionale per la Sporting Magna Graecia che ha battuto in casa 3-1 la Craticam Volley Academy. Vittorie in trasferta per Silan Volley e New Hospital Pallavolo Paola che hanno battuto, rispettivamente, la Pink Volo Lamezia e Crotone.

Nel girone B del massimo campionato femminile ci sono due squadre al comando: Arpaia Lamezia ed Elio Sozzi Reggio. Le lametine hanno inflitto il primo ko alla Cidue Costruzioni Snc, mentre le reggine hanno espugnato il campo della Pgs O. S. Evergreen. Subito dopo a quota 9 punti c’è l’Italsoft Gioia Tauro reduce dalla vittoria da tre punti sul campo della Rodinò Costruzioni Siderno. Vittorie anche per New Teosidos Pediatrica (3-0 sulla Radioxstore Lory Volley Pizzo) e per la Coressence Calabria Filadelfia Cup (3-0 sulla Pepea Soverato).

In serie D maschile il Volley Pianopoli è attualmente primo a punteggio pieno con 12 punti (vittoria a Crotone nell’ultimo match). A quota 10 ecco la Don Russo Elio Group Cetraro (uscita vittoriosa dal match in Sila contro la Boschiva Volley San Giovanni in Fiore. A 9 punti troviamo l’Umipas Volley Academy e l’Acli Settecolli Castrolibero: nell’ultimo match si sono affrontare proprio le due squadre con la vittoria della compagine bisignanese che ha raggiunto a quota 9 la compagine di Castrolibero. Vittorie al tie-break per School Volley Taurianova (in casa sulla Pepea Soverato) e per il Volley Club Nicotera (in trasferta contro il Filadelfia Cup). Infine, primo sorriso stagionale per l’Abvt Cosenza Us Acli che ha battuto 3-0 il Volley Bianco Bovalino.

Chiudiamo la panoramica sulla quarta giornata con la Serie D femminile. Nel girone A tre squadre a quota 9 punti: a punteggio pieno troviamo De Stefano Spes Praia Volley e Italgp Volley Rogliano (per entrambe tre vittorie su tre partite giocate). Insieme a loro il Volley Pianopoli (ma che ha giocato una partita in più). A quota 8 punti insegue la Fontenoce Volley Parenti (reduce dal successo sulla Top Volley Acqua Merisana Lamezia). Tre punti per la Cosenza All Service Cloud (vittoria sul campo della Asd Olvi) e sette punti in classifica. Nel girone B al comando della classifica troviamo a punteggio pieno la Kaulonmixta con 12 punti reduce dal successo sulla School Volley Taurianova. Imbattuta anche la Sicma Volley (9 punti con tre partite giocate) reduce dal turno di riposo. A quota 9 (con quattro partite giocate) ecco la Tavernese Odontoiatria E Medicina. Quarto e quinto posto con 6 punti per Virtus 1962 Stella D’Oro Coni e Volley Club Nicotera: le prime hanno espugnato il campo della Unio Volley Soverato, le seconde hanno vinto in trasferta sul campo della Polisportiva Chiaravalle.