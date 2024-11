Un’altra maratona. Un’altra battaglia. Un’altra sconfitta. Adesso sono tre. Di fila. La Tonno Callipo Vibo cade anche a Ravenna ed i giallorossi tornano a casa con un pugno di mosche. Al Pala De Andrè si gioca punto a punto. A fare la differenza la maggiore lucidità dei padroni di casa nei momenti chiave del match, in cui sale in cattedra un certo Daniele Lavia, schiacciatore classe ‘99 made in Calabria. Non bastano alla Tonno Callipo, invece, le prove di Al Hachdadi e Strohbach, quaranta palloni a terra in due, per portare a casa quantomeno un punto. Restano cinque quelli inanellati in classifica dai ragazzi di coach Valentini e mercoledì al PalaValentia sbarcano i campioni di Perugia.