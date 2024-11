Due ore e trentaquattro minuti. Tanto ci è voluto per battere e Siena e calare il bis di successi in campionato. due su due che portano la tonno Callipo Vibo in seconda posizione in classifica di Superlega. Un’autentica maratona che ha premiato la grinta, la resistenza, la fame di punti dei giallorossi. Sono cinque, adesso, quelli inanellati in graduatoria generale. Sul taraflex toscano, i calabresi lasciano solo le briciole ai padroni di casa che incamerano, così, il primo punto della loro storia in Superlega. Mai così amaro.

A rendere il boccone indigesto ci pensano i soliti Al Hachdadi e Skrimov. Quarantatre punti realizzati in due. Venticinque il primo. Diciotto il secondo. Anche se a fare la differenza nei momenti chiave della sfida è coach Valentini dalla panchina. Legge prima la partita. Azzecca tutti cambi. E Vibo vola.