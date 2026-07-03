Il presidente conferma il ritorno alla guida della società e rassicura tifosi e ambiente. Lavori in corso sul fronte burocratico, confronto imminente con il Comune e accordo di massima per il ritorno di Romero Aristoteles

Nelle ultime settimane attorno alla Palmese era calato un silenzio fitto, che aveva alimentato non pochi interrogativi tra i tifosi. In realtà, si è trattato solo di un silenzio apparente: dietro le quinte, il club neroverde si stava (e si sta) riorganizzando per farsi trovare pronto ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza. La vera e propria scintilla della ripartenza è il ritorno alla presidenza di Francesco Sergi, che riprende il timone della società dopo aver lasciato la carica a Cutrì nella passata stagione. È stato proprio il patron Sergi a rompere il silenzio, facendo il punto della situazione e tracciando le linee guida del nuovo corso attraverso tre pilastri fondamentali.

«Da circa venti giorni abbiamo iniziato l'iter di trasferimento della società dal presidente Cutrì nuovamente a me, mancano solo alcuni cavilli burocratici», ha chiarito Sergi, confermando il suo ritorno ufficiale al comando.

La questione stadio

L'analisi del presidente Sergi si è concentrata su scadenze cruciali e pianificazione sportiva, dividendo l'agenda della Palmese in tre macro-aree: la prima è la questione stadio "Lo Presti". Il primo nodo da sciogliere riguarda l'agibilità dell'impianto di gioco e lo stato di avanzamento dei lavori della struttura dal momento che, fino a pochi giorni fa, la tabella di marcia sembrava perfettamente rispettata. Recentemente però è emerso un intoppo che potrebbe dilatare i tempi.

Sergi si è comunque detto fiducioso: «Non penso sia qualcosa di insormontabile e a giorni mi confronterò direttamente con l'ufficio tecnico competente per avere certezze sulle tempistiche».

Il vertice con il Sindaco

Il secondo pilastro si basa sulla solidità interna ed esterna del club. Da un lato c'è la forte unità d'intenti ritrovata tra il presidente e il gruppo storico della Palmese; dall'altro, c'è la necessità di interfacciarsi con le istituzioni cittadine. Tra il 10 e il 15 luglio è infatti previsto un incontro decisivo con il sindaco Giovanni Calabria per definire gli ultimi dettagli e tracciare le reali prospettive di stabilità economica e strutturale del club.

Organigramma e staff tecnico

Il terzo punto riguarda la costruzione della squadra che scenderà in campo. Nonostante il silenzio mediatico, il lavoro dell'area sportiva è in fase avanzatissima e con lo staff tecnico praticamente quasi tutto definito mentre, per quel che riguarda la rosa, gran parte dei calciatori protagonisti della passata stagione ha già ricevuto e accettato la riconferma.

Esiste inoltre, sempre stando alle parole del presidente Sergi, un accordo con un volto noto dei colori neroverdi: «C'è un accordo di massima per il graditissimo ritorno in neroverde del calciatore Romero Aristoteles. C'è la sua disponibilità». I motori della Palmese sono dunque ufficialmente accesi. Superati gli ultimi cavilli burocratici per il passaggio di consegne.