Un debutto vincente ma sofferto, che regala i primi tre punti in Coppa Italia Dilettanti e offre spunti importanti sul valore caratteriale della squadra. La Palmese supera in rimonta la Rosarnese al termine di una gara spettacolare e ricca di reti, ribaltando nello spazio di quarantacinque minuti lo svantaggio iniziale (da 1-2 a 4-2) maturato nel primo tempo a causa delle marcature locali di Alessi e Galati, intervallate dal gol neroverde di Monteleone. Nella ripresa, i sigilli di Canteros, Starace e Tegano hanno decretato il successo per i ragazzi di Massimo Brasile.

Le parole del tecnico

Al termine del match, è proprio il tecnico neroverde a tracciare un bilancio lucido della prestazione, mettendo l'accento sulle insidie incontrate e sulla grande reazione d'orgoglio dei suoi uomini: «Diciamo che è stata una partita complicata, proprio come me la aspettavo. D'altronde, le prime partite nascondono sempre delle insidie, poi il gran caldo ha fatto anche la sua parte. Siamo partiti molto contratti contro una squadra che, dalla sua, aveva l'entusiasmo di affrontare un avversario di categoria superiore e ci ha anche messo in difficoltà, anche perché noi siamo stati poco brillanti nel muovere la palla e abbiamo preso due gol su episodi dubbi ed evitabili».

Buona reazione

Nonostante le difficoltà tattiche e la condizione fisica ancora lontana dal top a causa dei carichi di lavoro estivi, Brasile riconosce il merito fondamentale del gruppo: la capacità di non disunirsi nel momento critico e di ribaltare l'inerzia della sfida con pazienza e determinazione: «Ci teniamo comunque il risultato, poiché nella ripresa siamo stati bravi a ribaltare tutto e a rimanere lucidi. Ora attendiamo di smaltire il grande lavoro fatto nella preparazione».

L'esordio positivo nel triangolare (di cui fa parte anche il Capo Vaticano) permette così alla Palmese di guardare con ottimismo al prosieguo del cammino e di proseguire con serenità l'avvicinamento al campionato di Eccellenza, al via tra due settimane.