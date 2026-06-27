Il calciomercato dilettantistico estivo sta per entrare nel vivo, ma a scaldare l'ambiente non sono soltanto le trattative per i giocatori. Il vero fermento si registra sulle panchine, con diverse società ancora a caccia della guida tecnica ideale per programmare la prossima stagione. I profili di spessore sul mercato non mancano e, tra i nomi più caldi del momento, c'è indubbiamente quello di Alberto Criaco.

Il tecnico è reduce da quella che può essere definita una vera e propria impresa titanica alla guida dell'Africo, nel campionato di Promozione B. Subentrato a dicembre con la squadra all'ultimo posto in classifica e con appena 3 punti all'attivo, Criaco è stato l'artefice di una cavalcata incredibile nel girone di ritorno. Il risultato? Una salvezza storica che, nella storia pluri-trentennale della Promozione B, nessuno era mai riuscito a centrare partendo da presupposti così drammatici. Un legame, quello tra il mister e il club, reso ancora più forte dalle origini dello stesso Criaco, nativo proprio di Africo.

«A oggi non ci sono le condizioni»

Nonostante il miracolo sportivo, il matrimonio tra l'allenatore e la società calabrese sembra tutt'altro che scontato. Negli ultimi giorni, anzi, si è registrato un sensibile distanziamento tra le parti. A fare chiarezza sulla situazione è stato lo stesso Criaco che, ai microfoni di Lac News24, ha spiegato l'attuale stato delle cose:

«Al giorno d'oggi, con l'Africo non abbiamo raggiunto l'accordo e, attualmente, non ci sono le condizioni per poter proseguire. Abbiamo avuto un incontro un paio di giorni fa e non è maturato l'accordo. Se poi da qui ai prossimi cinque giorni cambieranno le cose, allora sarò lieto di rinnovare l'incarico con la squadra della mia città. Tengo a precisare che il mancato accordo non è di natura economica».

Una porta socchiusa, dunque, ma con un countdown preciso: cinque giorni per capire se l'idillio potrà continuare o se le strade si separeranno definitivamente.

Sirene dall'Eccellenza

Nel frattempo, le prestazioni e le doti strategiche messe in mostra da Criaco non sono passate inosservate agli occhi degli addetti ai lavori. Il telefono del tecnico ha già iniziato a squillare, anche da categorie superiori: «Ho avuto richieste anche da squadre del campionato di Eccellenza ma, per motivi personali, ho dovuto declinare. Rimango comunque alla finestra».

Con l'Africo in stand-by e il mercato delle panchine che stringe i tempi, il futuro di Alberto Criaco resta uno dei nodi più affascinanti di questa sessione estiva. I prossimi giorni saranno decisivi per capire dove l'allenatore del "miracolo" scriverà la sua prossima pagina di storia calcistica.