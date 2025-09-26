Il sindaco di Paola dopo la decisione del prefetto per motivi di ordine pubblico: «Scelta che rispetto e che lascia l’amaro in bocca perché nel calcio a competere dovrebbero essere solo le suadre in campo»

«La prossima partita del campionato di Eccellenza calabrese tra la nostra Paolana e la Rossanese calcio, allo stadio Eugenio Tarsitano di Paola, si disputerà senza la presenza dei tifosi ospiti per motivi di ordine pubblico». Lo fa sapere il sindaco di Paola, Roberto Perrotta.

«È una scelta che ovviamente rispetto e che lascia l'amaro in bocca perché nel calcio e nello sport a competere, lealmente, dovrebbero essere soltanto le formazioni in campo – prosegue –. A tal proposito invito pubblicamente il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, allo stadio per assistere, insieme, alla partita. Ritengo infatti che la sua presenza, oltre che assai gradita, contribuirebbe a garantire il giusto clima per godere di un sano spettacolo sul piano agonistico».

«Flavio Stasi – aggiunge Perrotta – è un giovane amministratore preparato, attento alle difficoltà del territorio, e nei suoi confronti nutro grande stima. Lo aspetto al Tarsitano di Paola in un evento di sportività e collaborazione istituzionale, affinché si possano stigmatizzare gli episodi di violenza che nulla hanno a che vedere con lo sport e con la passione dei veri tifosi ai quali va sempre il mio ringraziamento per il modo con il quale sostengono la propria squadra del cuore».

«Ai dirigenti delle compagini faccio un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della stagione sportiva affinché possano centrare tutti gli obiettivi che si sono prefissati – dichiara ancora il sindaco della città tirrenica –. Infine una considerazione: Paola è una città civile che condanna gesti e comportamenti sconsiderati; può contare sullo straordinario lavoro delle forze dell’ordine che con abnegazione e serietà, e con tanti sacrifici esercitano il controllo del territorio garantendo l'ordine pubblico e la pacifica convivenza. A loro va il mio ringraziamento e da parte di ognuno di noi deve esserci sempre il giusto apporto per rendere meno gravoso il loro compito».

«Al signor prefetto di Cosenza – conclude – il mio deferente saluto e il mio ringraziamento per il lavoro svolto sempre in maniera impeccabile. Da parte nostra ribadiamo la massima collaborazione e la completa disponibilità per ogni occasione di confronto sulle dinamiche che interessano il territorio».