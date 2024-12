È Paolo Bedin il nuovo presidente della Lega Serie B. Bedin è stato eletto alla terza votazione dopo che il presidente uscente, Mauro Balata, ha ritirato la propria candidatura dopo le prime due votazioni effettuate dall’assemblea elettiva a Milano.

Come riportato dall’agenzia Ansa, nella prima Bedin, ex dg della Lega Pro ha ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e dell’altro candidato Vittorio Veltroni. Nella seconda, Bedin è salito a 11 preferenze, con quattro voti ciascuno per Balata e Veltroni. Nell’ultima, Bedin ha ottenuto 15 voti a favore, rispetto ai 5 di Veltroni.