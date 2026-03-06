Straordinario risultato per l’atleta paralimpica Anna Morabito che conquista due medaglie d’oro agli European Championship di Para Powerlifting disputati a Tbilisi, in Georgia.

In gara nella categoria -41 kg, Morabito si è imposta nella competizione «Legend», ottenendo l’oro nella specialità Best Lift con un sollevamento da 54 chilogrammi e l’oro nella classifica Total con un complessivo di 105 chilogrammi. Un traguardo di grande prestigio che conferma il talento e la determinazione dell’atleta, protagonista di una performance di alto livello sulla scena sportiva internazionale.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale di Ardore che, a nome dell’intera comunità, ha voluto rivolgere le proprie congratulazioni alla campionessa paralimpica per l’importante successo.

«Un risultato eccezionale che testimonia il suo talento, la sua determinazione e lo straordinario spirito di sacrificio che da sempre la contraddistinguono», si legge nella nota diffusa dal Comune.

Con questo nuovo trionfo, Morabito continua a portare il nome di Ardore sui palcoscenici sportivi internazionali, diventando esempio di forza, impegno e passione per lo sport. Il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno infine ringraziato l’atleta «per le grandi emozioni che continua a regalare e per il prestigio che conferisce alla comunità ardorese».