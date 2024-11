Cresce l’attesa per il match di cartello della 31esima giornata del campionato di Serie B Parma-Catanzaro, in programma lunedì di pasquetta allo stadio Tardini. Il giorno festivo lasciava presupporre che l’affluenza di tifosi giallorossi in terra emiliana fosse inferiore rispetto al solito, ma i supporters delle Aquile continuano a stupire. Infatti, a seguito del via alla prevendita partito venerdì scorso, in poco tempo sono andati esauriti i 1873 posti messi a disposizione nel settore ospiti dello stadio.

Vista la grande richiesta la società gialloblù ha deciso di aumentare il numero di ticket disponibili aggiungendone altri mille. Quindi, con molta probabilità, circa tremila persone invaderanno Parma in un lunedì di Pasquetta che per la Calabria, calcisticamente parlando, si preannuncia scoppiettante.