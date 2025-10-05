Il giovane è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Il direttore di gara ha deciso di sospendere la partita, che in quel momento era ferma sul risultato di 0-0
Momenti di panico durante il derby Siderno-Locri, valevole per il girone C del campionato di prima categoria. Nel primo tempo, sul risultato di 0-0, un calciatore del Siderno ha improvvisamente accusato un malore, accasciandosi a terra.
Soccorso dallo staff medico, per lui è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale. A quanto si apprende il ragazzo era vigile mentre veniva adagiato sulla barella. Dopo attimi concitati, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi. Il direttore di gara, stante la situazione, ha poi deciso di sospendere il match definitivamente.