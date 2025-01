Meno di ventiquattr’ore alla verità: domani, a quest’ora, si saprà già cosa avrà deciso il Coni sul Cosenza Calcio e sulla penalizzazione che da inizio campionato sta rendendo la salvezza dei Lupi più simile al paradosso di Zenone che non a una normale corsa per la permanenza in Serie B. Alle ore 12 del 21 gennaio, infatti, l’istituto a cinque cerchi inizierà l’udienza per il meno quattro complessivo che sta tenendo i Lupi ancorati all’ultimo posto.

Udienza alle 12, due consecutive e si attende la decisione

Una giornata centrale per il destino dei Lupi, che anche con due soli punti restituiti dall’istituto a cinque cerchi si ritroverebbero in una posizione di classifica migliore. Dopo le precedenti bocciature, quello di domani sarà l’ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva. Se anche in quest’occasione il ricorso di via degli Stadi verrà rigettato, allora sarà definitivo. E Alvini coi suoi ragazzi dovrà fare i conti col meno quattro fino al termine della stagione.

Penalizzazione Cosenza, i passi precedenti al Coni

La penalizzazione del Cosenza che sarà discussa domani al Coni è arrivata nelle settimane precedenti all’inizio del campionato. Subito il Cosenza annunciò di voler stendere una battaglia legale che, però, ha visto finora la società di Guarascio perdere su tutta la linea. L’ultimo step è proprio quello del Coni, l’equivalente della Cassazione in giustizia sportiva.Il ricorso contro la decisione della Corte Federale d’Appello, che confermò il meno quattro, è stato depositato lo scorso 21 ottobre. Il Cosenza Calcio, si legge sul sito del Coni, ha fatto ricorso per entrambe le penalizzazioni di meno due che hanno portato al meno quattro complessivo.