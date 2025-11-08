La settima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 regala spettacolo al PalaPirossigeno: la Pirossigeno Cosenza sfodera una prestazione di grande cuore e grinta contro il Napoli Futsal, rimontando dallo svantaggio di 1-4 fino al 4-4 finale. Ma il pari lascia l’amaro in bocca ai lupi, fermati da un episodio controverso a pochi secondi dal termine.

I rossoblù non si sono mai arresi. Grazie ai gol di Adornato, Trentin e alla doppietta di un super Marcelinho, la squadra di Paniccia ha rimesso in piedi la partita. Peccato che, sul più bello, l’arbitro Campanella abbia fischiato un fallo inspiegabile in favore dei calabresi con Trentin lanciato a rete e la porta completamente sguarnita, vanificando così una possibile vittoria.

La cronaca del match

Il Napoli parte forte: già al 3’ Perugino mette alla prova Parisi, pronto a rispondere. Al minuto 8 Cecilio sblocca il risultato con un tap-in sottoporta, anticipando Lo Cicero. La Pirossigeno prova a reagire, con Marcelinho che al 12’ impegna Bellobuono con un rasoterra insidioso. Al 14’, però, l’ex Pelezinho firma il 2-0 in contropiede, senza esultare.

La reazione dei lupi non tarda: Adornato accorcia le distanze al 14’37” del primo tempo, finalizzando un’azione insistita. I padroni di casa sfiorano il pareggio con un potente destro di Fantecele che scheggia la traversa. A 40 secondi dall’intervallo, Saponara viene espulso, ma la superiorità numerica non basta: Bellobuono e il palo negano il pareggio. Si va al riposo sul 2-1 per il Napoli.

All’inizio del secondo tempo la Pirossigeno protesta per una spinta di Bellobuono su Bissoni, senza esito. Napoli approfitta di un errore difensivo: Parisi respinge oltre la metà campo e Cecilio firma la tripletta con due gol nei primi 5 minuti della ripresa.

La Pirossigeno non molla: Trentin accorcia al 12’, Marcelinho firma il 3-4 e poi il 4-4 con due rasoiate da sotto misura in powerplay. La beffa arriva a 50 secondi dalla fine: Trentin lanciato a porta vuota viene fermato da un fischio incomprensibile in favore dei padroni di casa. Il risultato resta inchiodato sul 4-4, tra la rabbia dei tifosi e dei giocatori.

Il tabellino

PIROSSIGENO COSENZA – NAPOLI FUTSAL 4-4 (pt 1-2)

Cosenza: Parisi, Trentin, Bissoni, Marcelinho, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Rosato, Bavaresco, Lo Cicero, Pedrinho. All. Paniccia

Napoli: Bellobuono, Perugino, Borruto, Guilhermao, Bolo. Chianese, Pelezinho, Cecilio, De Luca Jurlina, Kamel, Saponara. All. Angelini

Arbitri: Antonio Dan Campanella (Venosa) e Ivo Colangeli (Aprilia). CRONO: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme)

Marcatori: 08'12" pt, 04'42" st e 09'29" st Cecilio (N); 14'37" pt Pelezinho (N); 14'47" pt Adornato (C); 12'01" st Trentin (C); 16'33" st e 17'26" st Marcelinho (C)

Ammoniti: 12'07" pt Marcelinho (C), 08'11" st Marchio (C), 16'17" st Bossio (DS Cosenza), 16'58" st Trentin (C), 19'08" st Parisi (C. Espulsi: 19'19" pt Saponara (N), 19'08" st Bossio (DS Cosenza)

Note: Gara disputata al PalaPirossigeno alle 20:30 di fronte a circa 800 spettatori.