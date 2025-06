L’ambiziosa società cosentina vuole continuare a essere un punto di riferimento per lo sport locale e, dopo i successi nel futsal, dà il via a una nuova avventura nel mondo della palla a spicchi. Per il prossimo campionato di calcio a 5 si prennuncia una mini-rivoluzione: sei calcettisti hanno già lasciato, si attende il nome del nuovo tecnico

Dopo la tanto bella quanto sofferta salvezza agguantata nel play-out contro Vinumitaly Petrarca, la Pirossigeno Cosenza inizia a programmare la terza stagione consecutiva nel massimo campionato nazionale di futsal. Una stagione che si preannuncia ricca di novità, a partire dal nuovo mister – che sarà ufficializzato prossimamente – e dal roster, che ha già visto una serie di partenze.

Del Ferraro, Felipinho, Guga, Restaino, Gabriel e Cabeça: sei giocatori protagonisti del campionato appena concluso hanno già salutato, come confermato dalla società tramite i canali ufficiali. L’addio più doloroso è sicuramente quello del numero 88, Anderson Cabeça, che lascia dopo aver trascinato la squadra con i suoi 22 goal. Sostituire il pivot brasiliano sarà uno dei compiti più ardui per il direttore sportivo Rocco Bossio.

In attesa di novità sul fronte tecnico, nel nuovo anno sportivo il mondo Pirossigeno accoglierà anche il basket. Nasce infatti la Pirossigeno Basket Cosenza, che si prepara al debutto nel campionato di Serie D 2025/2026 con un mix di giovani talenti del territorio e giocatori esperti pronti a fare da guida e punto di riferimento.

Parallelamente, sono già in fase di avvio le iscrizioni ai tornei regionali per le categorie Under 17 e Under 19. Nei piani futuri, anche l’attivazione del settore minibasket, per accendere la passione per la pallacanestro fin dalla più tenera età. A fare da cornice a questo ambizioso progetto il PalaPirossigeno inaugurato lo scorso 27 marzo.