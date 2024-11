Settimo pareggio e quinto clean sheet stagionale per la formazione calabrese che continua a non prendere gol. Ora i giallorossi occupano la undicesima posizione in classifica con 13 punti

Con certezza non una bella partita quella andata in scena all'Arena Garibaldi tra Pisa e Catanzaro, valida per l'undicesimo turno di Serie B. Una gara combattuta contro la capolista del campionato cadetto che comunque consente alle Aquile di allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Settimo pareggio e quinto clean sheet stagionale per la formazione calabrese che continua a non prende gol neanche dalla prima della classe, sicuramente un dato positivo. Da segnalare l'espulsione di Pompetti all'ultimo minuto di recupero. Ora le Aquile occupano la undicesima posizione in classifica con 13 punti all'attivo.

Primo tempo

1' - Parte Pisa-Catanzaro, il primo possesso è giallorosso.

6'- Primo brivido della partita a favore della compagine calabrese. Sempre in uscita impatta con un compagno e la palla arriva a Pontisso che di controbalzo prova una sorta di cucchiaio cercando il palo più lontano ma la sfera esce larga.

9' - Sempre Pontisso per i giallorossi ci prova da fuori ma la conclusione è debole e centrale.

11' - Partita Vivace. I padroni di casa arrivano alla conclusione da dentro l'area con Vignato, ma la sfera sbatte per terra ed esce al lato, non di tantissimo.

13 - Nerazzurri nuovamente pericolosi con Mlakar che si gira in area e conclude ma trova sulla sua strada Pigliacelli che riesce a respingere.

25' - Il ritmo si abbassa ma è il Catanzaro a giocare meglio, le occasioni comunque latitano.

29' - Il Pisa segna con Tourè ma la posizione di fuorigioco è nette e l'assistente alza la bandierina.

36' - Spunto dell'ex nerazzurro D'Alessandro che con un guizzo si accentra dalla sinistra e un passo dopo il limite conclude, ma la sfera, anche se di poco, è alta.

45+1 - Non c'è più tempo. Il primo tempo di Pisa-Catanzaro termina 0 a 0.

Secondo tempo

46' - Riparte Pisa-Catanzaro.

60' - Prima conclusione della ripresa per i padroni di casa con Vignato che esce di poco al lato.

63' - Pisa nuovamente pericoloso con Angori che ci prova direttamente da calcio di punizione. Il tiro di mancino dal limite, da posizione defilata sulla sinistra, esce di pochissimo al lato.

69' - Nerazzurri pericolosi con Tourè sugli sviluppi di un corner, il colpo di testa viene deviato e la palla finisce in corner.

78' - I padroni di casa arrivano alla conclusione con Mlakar che dal limite, dopo un'azione confusa, manda la palla alta.

86' - Ora è il Catanzaro a fare meglio e in un paio di occasioni entra in area pericolosamente senza però concludere.

90'+3 - Pompetti interviene da dietro su Arena su una ripartenza pericolosissima e si prende il cartellino rosso. Catanzaro in 10.

90+5 - Non c'è più tempo Pisa-Catanzaro termina 0 a 0.

Il tabellino

PISA (3-4-2-1): Semper, Canestrelli, Caracciolo, Calabresi (Rus 65'), Marin, Tourè, Abildgaard 55' Piccinini, Angori, Vignato (Moreo 65'), Mlakar, Bonfanti (Lind 55'). A disp: Andrade, Loria, Hojholt, Rus, Beruatto, Arena, Moreo, Piccinini, Lind, Leoncini, Jevsenak, Bonfanti. Allenatore: Inzaghi.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Cassandro, Coulibaly, Pompetti, Pontisso (54' Koutsoupias), D’Alessandro (Compagnon 54'); Iemmello Seck 79'), Pittarello (La Mantia 65'). A disp: Dini, Turicchia, Antonini, Compagnon, Koutsoupias, Brignola, La Mantia, Pagano, Ceresoli, Biasci, Seck, Buso. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto; 1° ass: Zingarelli di Siena; 2° ass: Ceolin di Treviso; 4° uff: Allegretta di Molfetta; Var: Miele di Nola; Avar: Muto di Torre Ann.

Ammoniti: Pittarello (C); Bonfanti (P), Calabresi (P), Coulibaly (C).