Undici punti di penalizzazione. È questa la richiesta avanzata dalla Procura federale della Figc nei confronti della Juve, nell’udienza in corso della corte di appello federale per il processo plusvalenze.

Inoltre il procuratore Chinè ha chiesto nella sua requisitoria la conferma degli 8 mesi di inibizione nei confronti di Pavel Nedved e di altri dirigenti della Juventus, per i quali il Collegio di Garanzia dello Sport aveva rimandato alla Corte di Appello federale per una nuova valutazione. Questo l'elenco completo: Pavel Nedved (inibizione 8 mesi), Enrico Vellano (inibizione 8 mesi),Paolo Garimberti (inibizione 8 mesi), Assia Grazioli Venier (inibizione 8 mesi), Daniela Marilungo (inibizione 8 mesi),Caitilin Mary Hughes (inibizione 8 mesi), Francesco Roncaglio (inibizione 8 mesi).

La Juventus, al momento, ha 69 punti e occupa la seconda posizione in classifica. Se la penalizzazione dovesse essere confermata i bianconeri scivolerebbero al settimo posto, uscendo fuori dalle zone importanti per qualificarsi alle coppe europee. C’è da dire che però la Juve dovrà scendere in campo questa sera contro l’Empoli nel posticipo della terzultima giornata di campionato, raccogliere 3 punti diventa quindi fondamentale per poter tentare una corsa in extremis verso l’Europa.