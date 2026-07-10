Il PraiaTortora si rifà il look in vista del prossimo, attesissimo campionato di Serie D, una categoria ritrovata con orgoglio dopo ben quarant'anni di assenza.

Con l'entusiasmo della storica promozione dall'Eccellenza ancora vivo, il nuovo direttore sportivo Ettore Meli si è messo immediatamente al lavoro per strutturare un organico competitivo. Se da un lato il calciomercato porterà volti nuovi, dall'altro la strategia societaria è chiara: ripartire dalla solidità del gruppo che ha dominato la passata stagione.

A dimostrazione di ciò, la società ha ufficializzato i primi tre rinnovi contrattuali, blindando tre pedine fondamentali per lo scacchiere tattico.

Chi sono i tre confermati

Il DS Meli ha deciso di ripartire da un mix di geometrie, spinta e gioventù, confermando tre profili che si sono rivelati decisivi per il salto di categoria: Niccolò Marino: Il motore del centrocampo. Giocatore dinamico, Marino è l'uomo d'ordine capace di dettare i tempi di gioco, dare geometrie alla manovra e garantire il giusto equilibrio tra i reparti. Diego Strumia (Classe 2003) una certezza sulla corsia laterale. L'esterno basso mancino ha dimostrato una grandissima duttilità, risultando impeccabile sia in fase di ripiegamento difensivo che nella spinta offensiva a supporto delle punte Ibrahim Sacko (Classe 2006) giovanissimo ma già di grande personalità, il centrale fa della velocità e della progressione palla al piede le sue armi migliori, garantendo freschezza e fisicità alla retroguardia.