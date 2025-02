Il terzo livello del calcio regionale diventa sempre più appassionante. Tranne che nel primo girone, la lotta per il vertice rimane incerta, tante le squadre ancora in ballo per il primato

La costanza e la determinazione potrà essere premiata a patto di sbagliare pochissimo in questo girone di ritorno. La 19esima giornata sarà ricca di confronti e di aspettative, non è più tempo di raccogliere pareggi quanto di dare una sterzata alla classifica sia in testa che per mantenere la categoria. Come sempre 29 le gare da analizzare nel weekend di Prima.

Girone A

Al Kratos manca solo la matematica o quasi per raggiungere la promozione, i ragazzi di Perri oggi saranno impegnati a San Lucido in una gara importante per i padroni di casa che vorrebbero inserirsi nella lotta playoff. Un po’ come nel caso del Diamante che ospiterà il Roggiano, uno scontro diretto da non fallire o quasi, di ben altro spirito la contesa tra Geppino Netti e Fuscaldo. La domenica sarà ancora più ricca, le squadre stabili in zona playoff giocheranno tutte in trasferta, l’Acri sarà a San Marco, un derby invece impegnerà il Themesen (a Mirto). Il Bisignano invece andrà sul campo dello Spezzano, il Corigliano vorrà aumentare la sua striscia positiva sul terreno del Real Trebisacce.

Girone B

Interessante la lotta per la prima posizione, si alterna tra spossatezza e nervosismo quella per la salvezza. Quadro riduttivo ma importante per questo girone centrale. L’anticipo è da urlo: il Real Cosenza affronterà pomeriggio la Silana, in caso di vittoria ci sarà il sorpasso in vetta, attendendo anche cosa farà il Marca domani, impegnato sempre in terra florense contro le Stelle Azzurre. Ultima chance di incidere o quasi per il Rocca di Neto sul terreno della Brutium, Lo Scandale vorrà solidificare la quinta piazza contro il San Mango. A completare la giornata di domani: Decollatura-Cus, San Mauro-San Fili e Cutro-Garibaldina.

Girone C

Nelle gare odierne, la Promosport Lamezia sarà chiamata al riscatto contro la Real Fabriziese in casa, dopo una gara d’andata non certo giocata in tranquillità. Al contempo occhio anche al confronto Pizzo-Bivongi, entrambe terze a quota 29 punti ma distanti dal primato. Domani fari puntati sul Soverato contro il Piscopio e Taverna sul campo del Palermiti: ottime occasioni per insidiare la vetta. In zona playout, dove basterà poco per rimescolare le carte, Rosarnese-Laureana varrà tanto nei giudizi finali, il Prasar ultimo ospiterà Mileto, la Sersalese avrà un difficile compito interno contro il Montepaone.

Girone D

Il girone reggino è sempre corposo per contenuti e anche per numero di gare. L’unico gruppo che ospita in ogni turno otto match registrerà tre occasioni di confronto nel sabato e cinque alla domenica. E, come spesso accade, il confronto tra Polistena e Catona sarà svolto in contemporanea. La capolista ospiterà il Gallina, Reginaldo e soci invece il Lazzaro. Il triplete di testa comprende il Taurianova ora terzo in graduatoria, in campo sul terreno del San Gaetano ultimo in classifica. La domenica servirà per determinare le altre posizioni, considerando un po’ le distanze a blocchi del campionato. Cinque gare in contemporanea: Gallinese-Gebbione, Bovese-Ardore, Rizziconi-Campese, Roccella-Città di Siderno e Siderno-Bagnarese.