Saranno sedici le squadre nei gironi A e D, mentre quindici in quelli B e D. Si parte il prossimo 29 settembre con la prima giornata

Settembre ha accompagnato la fine dell'estate reintegrando, però, le domeniche del calcio dei gol e della trepidante attesa. Sono tornate le emozioni dei match e, soprattutto, i canti e il tifo del pubblico. Torna a scorrere il pallone sui campi nei principali campionati regionali (Eccellenza, Promozione A, Promozione B) e, a breve, ci sarà anche il fischio d'inizio della Prima Categoria ma, soprattutto, tornano le ambizioni che si incroceranno durante l'intero arco della stagione.

Si parte il 29 settembre

Sono stati resi noti infatti dalla Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) i raggruppamenti dei quattro gironi di Prima Categoria, con i calendari che apriranno le loro danze il prossimo 29 settembre. Sono 62 dunque le squadre ai nastri di partenza, suddivise nei quattro gironi regionali: 16 nel girone A e nel girone D e 15 nei raggruppamenti B e C. Nessuna gerarchia iniziale ma tanto equilibrio, come quello che ha sempre garantito tale campionato. Una sorta di antipasto è stato già dato con l'inizio della Coppa Calabria che domenica scorsa ha visto giocarsi le gare di andata dei sedicesimi di finale, e con i rispettivi return match in programma il prossimo week end. La settimana ancora successiva, invece, il fischio d'inizio con in palio i tre punti.

I quattro gironi

Nella giornata di oggi, dunque, la Lnd Calabria ha stilato la suddivisione dei quattro gironi che sono così composti:

GIRONE A: Atl. San Lucido, Corigliano-Rossano, Corigliano, Diamante, Fiumefreddo, Fuscaldo, Geppino Netti, Juvenilia, Luzzese, Mirto, N. Roggiano, Real Trebisacce, San Fili, Soccer Montalto, Taverna Academy, Themesen

GIRONE B: Academy Crotone, Brutium Cosenza, Cirò, Cus Unical, Commenda, Cutro, Garibaldina, Le Castella, Petronà, Promosport, Rogliano, San Mauro, Scandale, Silana, Stelle Azzurre

GIRONE C: Bivongi, Caraffa, Siderno, Guardavalle, Laureana, Nuova Ada, Palermiti, Spilinga, Prasar, Real Montepaone, Roccella, Stella Mileto, Sant'Onofrio, Seles, Siderno 1911

GIRONE D: Academy Ardore, Bagnarese, Campese, Catona, Lazzaro, Eufemiese, Gallinesse, Locri NG, Melicucco, Bagaladi, Bovese, Gallina, Reggio Aps, Rizziconi, Rosarnese, San Gaetano