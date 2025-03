Il 24° turno ha fornito indicazioni importanti in vista del rush finale e delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi tra play off e play out in quattro gironi ormai sempre più agguerriti

Un altro weekend di calcio in Prima Categoria ha caratterizzato gli umori dei tifosi calabresi, dalla prossima stagione all’allegro carrozzone del terzo livello regionale si unirà anche il Rogliano, che sabato ha ottenuto la promozione dalla Seconda. Intanto, ecco il quadro dei ventotto incontri giocati.

Girone A

Il gruppo più a nord ha iniziato a dare spettacolo con alcune gare non proprio di cartello ma ricche comunque di interesse per la zona salvezza. Geppino Netti-San Marco 4-2 è stato un risultato pesante per la classifica e per gli umori, il Fuscaldo ha vinto 5-2 su Spezzano, pari per 1-1 tra Luzzese e Trebisacce. La domenica è stata appannaggio delle squadre di vertice, partendo dalla vittoria del Kratos a Roggiano per 1-0, altro colpo esterno – sempre di misura – è quello del Bisignano sul terreno dell’Acri. Sono colpi importanti in alto così come il successo della Themesen, ancora al minimo scarto contro il San Lucido. Quattro gol, due a testa, infine per Mirto e Diamante.

Girone B

I due anticipi sono stati vinti di misura dalle squadre di casa, che non hanno fallito l’appuntamento con la stracittadina. Il Marca ha conquistato la vittoria contro il Real Cosenza, tagliandolo fuori dai giochi per il primato, il Cus ha liquidato la pratica Brutium. Negli incontri di domenica è arrivata un’ulteriore conferma di come non ci siano ostacoli per il Marca, in alternanza le inseguitrici perdono terreno come nel caso della Silana, sconfitta dallo Scandale per 3-1. In ripresa il Rocca di Neto, che ha vinto 2-1 a San Fili, non ha regalato emozioni e reti il confronto tra Cirò e Cutro, in zona salvezza passo deciso del Decollatura per 2-1 sul San Mauro.

Girone C

Anche in questo caso i due anticipi hanno regalato lo stesso punteggio, aumentando leggermente l’asticella delle emozioni. La Promosport ha battuto il Prasar 2-1 consolidandosi in vetta, identico finale per il Pizzo, che ha superato la Rosarnese nonostante l’uomo in meno. Il risultato più imprevisto della giornata è arrivato ieri pomeriggio, il Mileto ha vinto 2-1 sul Taverna, ora secondo in classifica. Non meno importante il successo del Bivongi sul Soverato per 3-1: cinque squadre sono racchiuse in cinque punti, tutto potrà accadere ancora in alto. Anche in basso ci sarà da divertirsi, lo hanno fatto gli spettatori di Laureana-Piscopio finita 5-4, meno i tifosi di Sersalese e Palermiti sconfitti di due reti sui campi del Sant’Onofrio e della Real Fabriziese.

Girone D

Le maggiori attese erano tutte riversate su Catona-Polistena, uno scontro diretto giocato al Granillo a regalare diverse emozioni. Ospiti due volte in vantaggio, due rigori di Reginaldo hanno ristabilito l’equilibrio: il 2-2 rimanda eventuali capovolgimenti al futuro. Al sabato, da registrare il pari a reti bianche tra Bagnarese e Campese, nonché il punteggio più che tennistico dell’Ardore sul San Gaetano 8-0. Piace il Rizziconi corsaro sul Gebbione 2-1, il Lazzaro si impone con due reti sul Gallina. Domenica, anche un po’ a sorpresa, il Taurianova non ha approfittato per avvicinarsi alla vetta, lo 0-0 sul campo del Città di Siderno testimonia la prova gagliarda dei padroni di casa. Infine colpi salvezza della Gallinese per 3-1 sul Siderno e del Roccella, corsaro sulla Bovese 2-0.