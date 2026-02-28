Allenamento collettivo promosso dal comitato FitA: praticanti Cadetti, Junior e Senior coinvolti in un pomeriggio formativo tra tecnica, socialità e crescita sportiva condivisa

Si è svolto oggi, nella palestra della scuola Galati di Catanzaro, il primo raduno regionale della Calabria delle cinture colorate di taekwondo, riservato alle categorie Cadetti, Junior e Senior. Un appuntamento significativo nel percorso di crescita del movimento calabrese.

L’iniziativa, promossa dal Comitato regionale FitA Calabria, ha visto la partecipazione di circa un centinaio di atleti provenienti dalle diverse province della regione, impegnati in un pomeriggio di intenso allenamento tecnico e di vivace confronto sportivo.

A dirigere il raduno sono stati i commissari della FitA Calabria Antonio Siclari, Michele Tedesco e Antonio Voci, che hanno guidato le attività sul tatami attraverso un lavoro mirato di approfondimento tecnico.

Il presidente del Comitato regionale FitA Calabria, Giancarlo Mascaro, ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Questo primo raduno regionale delle cinture colorate rappresenta un’opportunità importante per tanti atleti calabresi, soprattutto giovani. Ha permesso loro di vivere un’esperienza nuova di confronto, socialità e amicizia, in un contesto sano e altamente formativo, utile a prepararli ai futuri combattimenti e alla crescita sportiva e personale».

Mascaro ha inoltre evidenziato l’importanza della sede scelta: «Non è secondario che il raduno si sia svolto in una scuola pubblica, che ha sempre collaborato con noi, anche grazie alla sensibilità del dirigente scolastico Giulio Comerci».

Secondo Tonino Guerra, delegato FitA Calabria per la provincia di Catanzaro,

«questo appuntamento ha avuto l’obiettivo di concorrere a formare sul piano tecnico e mentale il vivaio del taekwondo calabrese, per preparare futuri campioni e presentarci nel migliore dei modi agli appuntamenti nazionali e internazionali».

Guerra ha rimarcato anche «la funzione di crescita culturale e sociale dell’iniziativa», destinata a diventare un appuntamento fisso nel calendario regionale.

Il presidente Mascaro ha infine richiamato il momento positivo attraversato dal movimento: «Il nostro taekwondo sta vivendo una fase di espansione costante, con un aumento dell’impegno e della qualità tecnica. I risultati ottenuti negli ultimi anni confermano il lavoro capillare e proficuo svolto sul territorio. Continuiamo a investire sui giovani, perché il futuro passa dalla base e dalla capacità di fare rete».

Il raduno di Catanzaro si inserisce in una programmazione più ampia del Comitato regionale FitA, orientata a valorizzare la dimensione educativa della disciplina e a costruire occasioni di crescita condivisa tra atleti, tecnici e famiglie.