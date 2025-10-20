I tre bomber decidono le sfide delle rispettive squadre e si prendono la ribalta nella sesta giornata. Fuori Cecreta, nonostante la quinta rete stagionale e protagonista comunque di un avvio di campionato super

Sono state 26 le reti messe a segno nel sesto turno del campionato di Promozione, girone A. Due le vittorie casalinghe, due i pareggi e ben quattro successi esterni.

A fare la voce grossa è stato lo Scalea di mister De Domenico: i biancostellati hanno superato 1-0 il Corigliano, infliggendo alla squadra di Aita il primo ko stagionale e togliendole anche il primato in classifica. A decidere la sfida del “Longobucco” è stato l’argentino Bertucci, ex Rossanese. Nella Top 11 di giornata, oltre al “puntero”, trova spazio per lo Scalea anche il difensore Carrozzino, protagonista insieme al reparto nel contenere gli attacchi coriglianesi.

A completare la retroguardia ideale ci sono Visciglia dell’Union Kroton e Crispino del Bisignano: per il primo, la gioia del gol non è bastata a evitare l’ennesima sconfitta ai crotonesi, mentre il jolly bisignanese è stato tra i protagonisti del pirotecnico 3-3 sul campo del Cotronei.

A centrocampo spazio a quattro goleador. Tesare dell’Altomonte RC è assoluto protagonista: prima si fa parare un rigore da Palermo (portiere della Top 11), poi segna il gol del pareggio contro la Plm Morrone, andata in vantaggio con Raimondo. In mediana ci sono anche Acosta del Cassano Sybaris e Nesticò del Mesoraca, entrambi a segno rispettivamente contro Amantea e Campora. In posizione più avanzata figura Alessandro Otranto Godano, numero 10 del Rocca di Neto, decisivo nel 2-0 esterno sulla Virtus Acri.

Il sesto turno è stato ricco di gol, rendendo difficile la scelta dei tre attaccanti. Resta fuori Mauro Cecreta (Cassano Sybaris), autore della quinta rete stagionale contro l’Amantea e protagonista di un super avvio stagionale. Oltre a Bertucci, l’attacco della Top 11 è formato da Diakitè, match winner del Sersale nel 3-2 esterno contro l’Union Kroton, e Gonzalez (Cotronei), autore di una doppietta nel 3-3 con il Bisignano.