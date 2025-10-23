La società biancorossa ha risolto consensualmente i contratti di Caruso, Carbone, Riccio e Sidoti. Nei prossimi giorni verrà annunciato il nuovo staff
PHOTO
L'allenatore Alfonso Caruso
Situazione di emergenza in casa Rende Calcio 1968, che dopo un avvio promettente nel Girone A del campionato di Promozione si trova a dover affrontare una fase di profonda riorganizzazione. La società ha infatti comunicato ieri, la risoluzione consensuale del rapporto con l’intero staff tecnico della Prima Squadra.
A lasciare il club sono mister Alfonso Caruso, il suo vice Giovanni Carbone, il preparatore dei portieri Emilio Riccio e il preparatore atletico Fabio Sidoti. Nel comunicato ufficiale, il Rende ha voluto sottolineare la reciproca stima tra le parti e ha ringraziato lo staff «per il lavoro svolto, la dedizione e la professionalità dimostrata durante il periodo alla guida della squadra», formulando i migliori auguri per il prosieguo della carriera.
I biancorossi, con 9 punti conquistati in 6 giornate, dovranno ora ripartire presumibilmente affidandosi a un gruppo di giovani, con l’obiettivo di consolidare il cammino in campionato e limitare l’impatto del cambio tecnico. La società ha annunciato che nei prossimi giorni verrà reso noto il nuovo staff tecnico, chiamato a guidare la squadra nella seconda parte della stagione. Una situazione che aggiunge incertezza a una formazione che, fino a questo momento, aveva mostrato segnali positivi. Il Rende dovrà adesso “sudare sette camicie” per mantenere la competitività e continuare a lottare per posizioni di vertice, in un girone dove la Promozione calabrese non concede pause.