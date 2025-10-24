Scorre, tra certezze e aspettative che latitano, il girone A di Promozione e che dopo sei giornate di campionato vede i primi scossoni in panchina ma anche un mercato che non si ferma mai. Frenetiche, a tal proposito, le ultime ore e con il week end del settimo turno alle porte.

Rende, ecco il nuovo tecnico

Innanzitutto è stata una settimana dura per il Rende che, dopo un inizio di stagione incoraggiante, è reduce da due sconfitte consecutive che hanno portato in dote parecchie rivoluzioni. Dopo il pesante scivolone interno (1-4) contro il Kratos Bisignano, la compagine biancorossa aveva annunciato la rescissione consensuale con il tecnico Alfonso Caruso e tutto il suo staff. La società si è subito adoperata nella ricerca del nuovo tecnico e nelle ultime ore è finalmente arrivata la scelta: Carmelo Tuoto è il nuovo allenatore dei biancorossi. Esordio domani nel match interno contro il Cotronei.



Si muove anche l'Amantea ma sul mercat o. Il club blucerchiato sta vivendo un inizio di campionato shock, con zero vittorie ancora all'attivo e un solo punto che vale il penultimo posto in classifica. La dirigenza sta cercando di rimediare, anche perché è ancora in tempo per farlo, e si affida al mercato annunciando un doppio ingaggio: firmano Domenico Pasqua e Tomas Barbieri. Il primo è un portiere classe 2003, mentre il secondo un terzino destro, anch'esso classe 2003.