La caduta casalinga del Corigliano è la principale notizia emersa dalla nona giornata del campionato di Promozione, girone A. Al “Brillia” il Cassano Sybaris gioca un brutto scherzo agli uomini di Aiita, imponendosi 1-0 grazie al gol dell’argentino Mauro Tomas Cecreta (classe 2002), bravo a sfruttare l’assist di Acosta per trafiggere Rugna e regalare alla squadra di Burgo tre punti di platino.

L’attaccante del Cassano Sybaris si guadagna così un posto nella formazione ideale del nono turno. Con lui anche il tecnico Burgo e il difensore Yaya Karambiri. Tra i pali della Top 11 di LaC figura invece Francesco Martorelli dello Scalea, decisivo nel finale della gara vinta di misura contro il Cotronei. A completare la linea difensiva a tre ci sono Guerrini del Rocca di Neto (autore di un assist vincente) e “bomber” Orientale, quest’ultimo autore del gol vittoria del Kratos Bisignano contro il Campora.

A centrocampo conquista per la prima volta in stagione un posto nell’undici ideale Patrick Tiengo, fantasista brasiliano della Virtus Acri, protagonista con una doppietta nel tennistico 8-0 dei rossoneri sul campo di un giovanissimo Rende. Un riconoscimento meritato per il brasiliano, chiamato a trascinare i suoi fuori dai bassifondi della classifica. In mediana ci sono anche Policarpio del Rocca di Neto, a segno nel 3-2 contro l’Union Kroton, Costa del Mesoraca e Caceres dell’Altomonte RC, protagonisti del botta e risposta nel match tra crotonesi e cosentini terminato 1-1.

Il reparto offensivo, solitamente quello che crea più dubbi nella scelta, vede il ritorno da titolare di Joaquin Bertucci dello Scalea: l’argentino ha siglato la rete che è valsa i tre punti contro il Cotronei, firmando l’ottavo centro stagionale. Chapeau!

A completare il tridente offensivo, oltre al già citato Cecreta, c’è Simone Caruso del Bisignano, decisivo dal dischetto nel match vinto dai cratensi in casa dell’Amantea.