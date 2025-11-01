Clamoroso dietrofront in casa Scalea, con il direttore sportivo Antonio Passalacqua che ritira le sue dimissioni. Tutto era scaturito dopo il pareggio esterno in casa del Kratos Bisignano e con i bianco/stellati con una sola vittoria nelle ultime quattro uscite e con otto punti in classifica, ancora in zona play out.

Ritirate le dimissioni

Allarme rientrato dunque, con il ds che riprende le sue mansioni, rinnovando così il suo impegno e la sua dedizione al progetto. Lo stesso Passalacqua, da anni perno indissolubile del club, circondato dall’affetto della società, della squadra e di tutto il popolo bianco/stellato, ha scelto di proseguire con entusiasmo il percorso intrapreso, consapevole dell’importanza del proprio ruolo all’interno di una realtà storica e prestigiosa come quella dello Scalea che rappresenta un simbolo di passione, tradizione e appartenenza per un’intera comunità. Il suo blasone, costruito con anni di sacrifici, risultati e amore per il calcio, merita di essere onorato giorno dopo giorno da chi ne indossa i colori.

La decisione di Passalacqua è un segnale forte di unità e coesione. Il Direttore Sportivo continuerà a essere parte attiva e fondamentale del progetto, contribuendo con la sua esperienza e competenza alla crescita della squadra e al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Testa adesso all'impegno interno contro il Rende.