Il tutto era scaturito qualche giorno fa, dopo il pari esterno in casa del Kratos Bisignano. L'allarme adesso sembra rientrato
Clamoroso dietrofront in casa Scalea, con il direttore sportivo Antonio Passalacqua che ritira le sue dimissioni. Tutto era scaturito dopo il pareggio esterno in casa del Kratos Bisignano e con i bianco/stellati con una sola vittoria nelle ultime quattro uscite e con otto punti in classifica, ancora in zona play out.
Ritirate le dimissioni
Allarme rientrato dunque, con il ds che riprende le sue mansioni, rinnovando così il suo impegno e la sua dedizione al progetto. Lo stesso Passalacqua, da anni perno indissolubile del club, circondato dall’affetto della società, della squadra e di tutto il popolo bianco/stellato, ha scelto di proseguire con entusiasmo il percorso intrapreso, consapevole dell’importanza del proprio ruolo all’interno di una realtà storica e prestigiosa come quella dello Scalea che rappresenta un simbolo di passione, tradizione e appartenenza per un’intera comunità. Il suo blasone, costruito con anni di sacrifici, risultati e amore per il calcio, merita di essere onorato giorno dopo giorno da chi ne indossa i colori.
La decisione di Passalacqua è un segnale forte di unità e coesione. Il Direttore Sportivo continuerà a essere parte attiva e fondamentale del progetto, contribuendo con la sua esperienza e competenza alla crescita della squadra e al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Testa adesso all'impegno interno contro il Rende.