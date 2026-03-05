Con il recupero tra Virtus Acri e Mesoraca, terminato 2-1 in favore dei crotonesi grazie alla doppietta del bomber Simone Fioretti, si è ufficialmente completata la ventesima giornata del campionato di Promozione A.

Un turno iniziato lo scorso 7 febbraio con l’anticipo tra Rende e Corigliano, conclusosi con la vittoria degli ospiti per 2-1, e definito soltanto ieri con la sfida tra cosentini e crotonesi. La gara era stata inizialmente rinviata a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco dello stadio “Pasquale Castrovillari” di Acri. Di seguito la formazione ideale della giornata, guidata in panchina dal tecnico del Campora Aceto.