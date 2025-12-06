La tredicesima giornata del Campionato di Promozione, girone A, si preannuncia uno spartiacque forse decisivo per la stagione. Con soli tre punti a separare le prime sei squadre, ogni fischio finale potrebbe essere un verdetto. La miccia della giornata si accende subito con due anticipi di grande importanza.

Il sentito derby tra Kratos Bisignano (22 pti) e Bisignano (16pti) è essenziale per entrambe. Il Kratos è in piena bagarre playoff e deve vincere per non farsi superare da Sersale. Per il Bisignano, vincere è l'unico modo per allontanarsi in maniera decisa dalle zone paludose della classifica. In palio, oltre ai tre punti, c'è l'orgoglio cittadino.

Nell’altro anticipo il Rende (9 pti) è costretto a vincere per non sprofondare nella zona playout. L'Altomonte RC (19 pti), invece, cerca di mettere fieno in cascina per sognare un posto nei playoff, ora distanti solo 3 punti.

Domenica invece tutti i riflettori si spostano sul campo dove si consumerà lo scontro diretto tra Corigliano (24 pti) e PLM Morrone (25 pti), la seconda e la prima forza del campionato. È la partita che può valere il primato. La PLM Morrone arriva da capolista con un solo punto di vantaggio. Una vittoria consentirebbe agli ospiti di scavare un piccolo ma prezioso solco. Il Corigliano, spinto dal proprio pubblico, ha l'occasione d'oro per effettuare il sorpasso e prendersi la vetta. Un pareggio manterrebbe la PLM Morrone davanti, ma aprirebbe la porta alla terza incomoda.

Le inseguitrici sono pronte ad approfittare dello scontro diretto per volare in testa o consolidare la loro posizione.

Il Mesoraca (24 pti) ha il favore del pronostico contro la penultima della graduatoria Amantea (6 pti). Se il Corigliano e la Morrone dovessero pareggiare, vincere permetterebbe al Mesoraca di agganciare il primo posto in classifica, l'obiettivo è vietato sbagliare.

Il Cassano Sybaris (23 pti) può ambire addirittura a un posto sul podio in caso di risultati favorevoli dagli scontri diretti e cercherà il colpo esterno contro l'Acri (14 pti), che vuole continuare ad allontanarsi dalla zona rossa dopo due vittorie consecutive.

Il Sersale (22 pti) è in un momento di grande forma e ha l'obbligo di vincere per difendere la sua posizione in zona playoff da Altomonte RC e Rocca Di Neto stesso. Il Rocca Di Neto (16 pti) punta al colpaccio per entrare nella lotta.

Un vero e proprio scontro salvezza quello tra Campora (12 pti) e Cotronei (10 pti). Chi vince fa un passo fondamentale verso la tranquillità, lasciando l'avversario in acque molto più agitate.

Gara dall'esito (apparentemente) scontato, con lo Scalea (17 pti) che mira ai tre punti per restare in contatto con il treno playoff e l'Union Kroton (3 pti) che cerca un miracolo per muovere una classifica disastrosa.

Il programma completo:

Kratos Bisignano – Bisignano

Rende – Altomonte RC

Campora – Cotronei

Corigliano – PLM Morrone

Mesoraca – Amantea

Rocca di Neto – Sersale

Scalea – Union Kroton

Acri – Cassano Sybaris