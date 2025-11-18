La decima giornata di Promozione A offre indicazioni sia sui valori tecnici sia sull’andamento del torneo. In vetta resta il Mesoraca a quota 23 punti, tallonato dal Corigliano a 22 e dal PLM Morrone a 21. Subito dietro, Sersale e Cassano Sybaris restano pienamente in corsa, mentre l’Altomonte sale a 17 punti e consolida la propria posizione nella parte sinistra della classifica.

Il turno ha prodotto 23 gol complessivi, con 4 vittorie interne, 3 successi esterni e 1 pareggio. Tra le sconfitte pesano quelle di Bisignano, Rocca di Neto e Cotronei, mentre l’Union Kroton resta ancorato a quota zero dopo il pesante ko con il Corigliano. In coda, la situazione resta delicata anche per Amantea e Rende, mentre il pari della Virtus Acri muove poco la classifica ma evita un altro scivolone. Un turno che allunga le distanze tra le prime e le squadre in difficoltà.

Come ogni settimana, la redazione sportiva del network LaC ha stilato la Top 11. Tra i pali della nostra formazione ideale c’è Toani del Sersale: l’estremo difensore giallorosso dà sicurezza ai suoi anche in inferiorità numerica. Il risultato? La vittoria di misura conquistata in casa di un arcigno Cotronei. Il Sersale piazza in Top 11 anche l’autore del gol dei tre punti, Gaspar, e l’allenatore Torchia. Completano la difesa De Olivera del Cassano Sybaris e Olivera del Corigliano. Abbiamo deciso di inserire Olivera sia per premiare la buona prestazione del classe 2006, sia per dare i giusti meriti all’intera squadra del Corigliano, capace di rifilare sette reti al malcapitato Union Kroton, sempre più ultimo.

Tutti a segno i quattro titolari che compongono il centrocampo: Salerno (Mesoraca), Azzaro (Altomonte RC), De Moura (Campora) e Tiengo della Virtus Acri, che realizza con freddezza il rigore del 2-2 contro lo Scalea.

In avanti spazio alla doppietta di Diabate del Cassano Sybaris: due reti che consentono alla squadra di Burgo di battere il Kratos Bisignano. Insieme al calciatore della formazione sibaritide anche Pisani, autore del gol vittoria della Morrone contro l’Amantea, e, appunto, il già citato Gaspar del Sersale.