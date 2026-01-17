Il campionato di Promozione Calabrese (Girone A) entra nel vivo della sua seconda giornata di ritorno. Con una classifica che inizia a delinearsi, ma che resta cortissima nelle zone nobili, ogni pallone scotta. La capolista PLM Morrone guarda tutti dall'alto, ma il fiato sul collo delle inseguitrici è più pesante che mai.

La gara fari del weekend è senza dubbio Altomonte RC - Cassano Sybaris. Gli ospiti, secondi a soli due punti dalla vetta, non possono permettersi passi falsi se vogliono mantenere il ritmo della capolista. Di fronte, però, troveranno un Altomonte solido e voglioso di rientrare nel giro che conta.

La PLM Morrone, dal canto suo, ospita un Acri ferito e affamato di punti salvezza. Sulla carta il pronostico è a favore dei padroni di casa, ma la storia di questo girone insegna che nessuna partita è scontata. Occhi puntati anche su Sersale - Scalea: i giallorossi locali sono in piena scia playoff e attendono una squadra, lo Scalea, che naviga a metà classifica ma ha le qualità per sorprendere chiunque.

Il Mesoraca riceve il Kratos Bisignano, un match che profuma di alta classifica e che testerà le ambizioni definitive dei padroni di casa. Interessante anche la sfida tra Rocca di Neto e Corigliano, con gli ospiti che cercano di blindare il quinto posto e accorciare il gap dalle prime quattro.

In coda è scontro totale. Amantea - Rende è quasi un'ultima spiaggia per entrambe, appaiate a 9 punti, chi vince può ancora sperare nella risalita, chi perde rischia il baratro. L'Union Kroton, fanalino di coda, ospita il Cotronei in un derby crotonese che mette in palio punti vitali per non perdere il treno playout. Chiude il quadro Bisignano - Campora, una sfida tra due compagini che vogliono tirarsi fuori definitivamente dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Il programma completo

Altomonte RC – Cassano Sybaris

Bisignano – Campora

Amantea – Rende

Mesoraca – Kratos Bisignano

PLM Morrone – Acri

Rocca di Neto – Corigliano

Sersale – Scalea

Union Kroton – Cotronei