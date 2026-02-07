La vicecapolista Mesoraca sul difficile campo dell’Acri. Derby “in trasferta” tra Campora e Amantea”. E intanto il Corigliano continua a inseguire. Il programma del ventesimo turno

Il campionato di Promozione girone A si appresta a vivere la sua ventesima domenica di passione, la quinta del girone di ritorno, in un clima di estrema incertezza e agonismo. La settimana appena trascorsa ha già regalato il primo scossone con il recupero tra Sersale e Scalea, un pari per 1-1 che ha frenato la corsa giallorossi impedendole l'aggancio al secondo posto e dando ulteriore linfa alle speranze di chi insegue. Con la classifica che si accorcia sensibilmente nelle zone nobili, ogni pallone d'ora in avanti peserà come un macigno.

In vetta, la PLM Morrone guarda tutti dall’alto con i suoi 44 punti, ma il turno che si prospetta nasconde insidie psicologiche non indifferenti. La capolista farà visita all’Union Kroton, fanalino di coda del torneo con solo 6 punti ma che ultimamente sta dando segnali di ripresa. Se sulla carta il divario tecnico appare incolmabile, la disperazione sportiva dei crotonesi, fermi a soli 6 punti, potrebbe trasformare la gara in una trappola se affrontata con eccessiva sufficienza.

Il match clou della giornata è senza dubbio quello che andrà in scena tra Cassano Sybaris (39 punti) e Sersale (41 punti). Si affrontano rispettivamente la quarta e la terza della classe, separate da soli due punti. Per il Cassano è l'occasione d'oro per il sorpasso e per certificare il proprio status, mentre il Sersale deve dimostrare di aver smaltito le scorie del pareggio infrasettimanale contro lo Scalea per non perdere il treno della promozione diretta.

Non meno delicato il compito del Mesoraca (42 punti), attuale seconda forza del campionato, che viaggerà verso Acri. I padroni di casa sono reduci da una stagione complessa e navigano in acque pericolose a quota 18 punti. La necessità di ossigeno per la salvezza potrebbe spingere i rossoneri acresi a gettare il cuore oltre l'ostacolo contro una delle formazioni più quadrate e temibili del torneo.

Nelle zone di alta classifica, l’Altomonte RC (34 punti) cercherà di blindare la propria quinta posizione ospitando un Bisignano (24 punti) che naviga a metà guado. Un successo per i padroni di casa significherebbe tenere a distanza di sicurezza il gruppo delle inseguitrici, mentre per gli ospiti sarebbe la chance per sognare un finale di stagione più ambizioso. Contemporaneamente, il Corigliano (32 punti) proverà l'assalto alle zone playoff nella trasferta contro il Rende (10 punti). Per i biancorossi rendesi, penultimi in graduatoria, la situazione è ormai critica, servono punti immediati per evitare che il distacco dalla zona playout diventi incolmabile.

Lo Scalea (28 punti), rinvigorito dal punto strappato nel recupero contro il Sersale, riceve tra le mura amiche il Rocca di Neto (32 punti). Si tratta di uno scontro diretto per stabilire le posizioni della "classe media" del girone, con entrambe le squadre appaiate o vicine in classifica che cercano di chiudere il discorso salvezza con largo anticipo.

Scendendo nella classifica, i riflettori sono puntati sullo scontro fratricida tra Campora (22 punti) e Amantea (11 punti). Una vittoria dei padroni di casa potrebbe scavare un solco quasi definitivo sulle inseguitrici, mentre l'Amantea vede in questo match l'ultima chiamata utile per riagganciare il treno dei playout e sperare nel miracolo sportivo. Infine, il Cotronei (13 punti) attende il Kratos Bisignano (26 punti), una sfida tra realtà che hanno estremo bisogno di continuità per allontanarsi dalla zona rossa e respirare aria più pulita in vista del rush finale.

Con otto campi pronti a infiammarsi, la Promozione girone A si conferma un torneo dove la tattica spesso cede il passo al cuore e dove il risultato non è mai scontato fino al triplice fischio finale.

Il programma completo

Altomonte RC – Bisignano

Campora – Amantea

Cassano Sybaris – Sersale

Cotronei – Kratos Bisignano

Rende – Corigliano

Scalea – Rocca di Neto

Union Kroton – PLM Morrone

Acri - Mesoraca