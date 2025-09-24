La squadra allenata da Tonino Aceto batte 4-0 il può quotato Bisignano e dopo due giornate si porta a quota quattro in classifica. A punteggio pieno i biancorossi, insieme al Corigliano che si gode l’esperienza (e anche il gol) di Pizzoleo

Il Campora è senza dubbio la squadra copertina della seconda giornata del girone A di Promozione. La formazione guidata dall’esperto Tonino Aceto ha superato con un netto 4-0 il più quotato, almeno sulla carta, Fcd Bisignano. Per i tirrenici una prova convincente, impreziosita dalla doppietta del centrocampista offensivo De Moura, che entra di diritto nella nostra Top 11 insieme allo stesso tecnico Aceto. Un avvio che conferma come una squadra partita con l’obiettivo salvezza possa, forse, togliersi soddisfazioni importanti.

Il secondo turno del torneo ha registrato anche un episodio sfortunato: il portiere del Rocca di Neto, Gianluigi Otranto Godano, si è procurato la frattura della tibia in uno scontro di gioco nel match contro il Corigliano. A lui vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte dell’intera redazione di LaC News24. Tra i pali della nostra Top 11 trova spazio Alfonso Rugna, estremo difensore del Corigliano, protagonista con la parata decisiva sul rigore calciato da Torromino. In difesa spiccano invece tre marcatori: Basile del Mesoraca, Pizzoleo del Corigliano e Bacigaluppi del Cotronei, tutti a segno in questo secondo turno.

A centrocampo conferma il suo valore Steger del Rende, giocatore duttile che può ricoprire anche ruoli più offensivi e che rappresenta uno dei simboli della squadra guidata in panchina da Alfonso Caruso, che si trova a punteggio pieno dopo due giornate. In attacco spazio a Diabate del Cassano Sybaris, a Nicoletti della Morrone e ad Alessandro De Rose della Virtus Acri, autore del momentaneo 1-1 contro la Morrone con una conclusione dalla distanza imprendibile per il portiere avversario Palermo.