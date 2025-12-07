Tra le grandi del corrente campionato di Promozione A si impone con fermezza il Kratos Bisignano che sta ormai costantemente insidiando i vertici della classifica. La compagine gialloblù anche ieri, nell'anticipo della tredicesima giornata, fa suo l'attesissimo derby contro l'Fcd Bisignano. Un secco 4-1 maturato in rimonta, con gli "ospiti" in vantaggio grazie alla rete di Petrone e poi, nella ripresa, si scatena la compagine locale dilagando con le reti di Surace e Trento e la doppietta di Gimenez.

Parla Surace

Insomma, un successo che certifica ulteriormente la forza della neopromossa gialloblù e che ieri è stata t ras cinata da Diego Surace. L'attaccante, infatti, è stato senza dubbio il migliore in campo poiché ha prima siglato il gol del pareggio, poi ha procurato il calcio di rigore (calciato da Gimenez) del momentaneo 1-3 e infine impacchetta l'assist per il definitivo poker.

Proprio l'attaccante si esprime sul match, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Diciamo che è stata una partita molto sentita da ambo le parti, trattandosi di un derby e peraltro in un campionato importante come questo. Siamo passati in svantaggio nel primo tempo ma, nella ripresa, siamo rientrati in campo da grande squadra riuscendo a ribaltarla grazie a una prestazione superlativa».

L'uomo derby

Come accennato, l'uomo copertina della sfida non può che essere lo stesso centravanti Surace visti il gol, il rigore procurato e l'assist: «Sono entrato in campo con la rabbia di vincere e, inoltre, con l'intento di fare un regalo alla gente di Bisignano, sponda Kratos, perché ci tenevo in modo particolare. Mi sento bene e scendo in campo con entusiasmo, e questa non può che essere una spinta ulteriore per un attaccante. Spero di giocare e continuare a fare sempre meglio».

Potrebbero tracciare la strada futura gli ultimi due impegni del Kratos Bisignano, dal momento che avversari saranno Morrone e Sersale: «Diciamo che c'è ancora un intero girone di ritorno da giocare, senza dubbio le prossime due gare sono molto importanti e noi le affronteremo come abbiamo affrontato le ultime due gare, ovvero con umiltà e voglia di vincere. Stiamo facendo bene e vogliamo continuare così».