Con l’arrivo dell’attaccante, la squadra crotonese mette le basi per un finale di stagione esplosivo, assicurandosi la punta che ha segnano ben 59 gol nelle ultime tre stagioni
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il botto più grande del 2026 doveva ancora arrivare e lo aveva in serbo il Mesoraca. La compagine militante nel girone A di Promozione, infatti, toglie fuori dal cilindro un colpo di quelli suggestivi e in grado anche di spostare gli equilibri: preso il “pistolero” Simone Fioretti.
Colpo Fioretti
Un fulmine a ciel sereno quello della società del presidente Londino, che si è assicurata il giocatore più prolifico degli ultimi tre anni. Un acquisto, inoltre che testimonia la ferma volontà del club di vincere il campionato e approdare in Eccellenza.
Non servono sicuramente presentazioni per l'attaccante trentenne, reduce dalla prima metà di stagione con la maglia della Rossanese nel massimo campionato regionale.
«Carico e motivato per questa nuova avventura! – scrive Fioretti sui social – Scendo per la prima volta di categoria, ma sposo un progetto importante, con una grande società alle spalle. Lavoro, sacrificio e passione. Forza Mesoraca».
Un curriculum inoltre che pala da solo e numeri da vero bomber di razza: oltre 200 presenze tra i campionati dilettantistici e semiprofessionistici italiani e più di 150 gol segnati tra Serie D ed Eccellenza. Inoltre nelle ultime tre stagioni, come detto, ha siglato ben 59 gol così divisi: 37 gol in 51 partite con il Soriano, 11 gol in 19 presenze con la Vigor Lamezia, e ben 11 gol in 17 gare nella stagione in corso con la Rossanese.
Nel suo percorso ha vestito le maglie di importanti squadre come Virtus Lanciano (Serie B), Campobasso, Palmese e diverse realtà di prestigio in Serie D ed Eccellenza, dimostrando sempre fiuto del gol e continuità. Il suo arrivo nella sessione di mercato invernale è frutto dell’impegno e della determinazione della società, guidata dai presidenti Domenico Londino e Antonio Vona e dal direttore sportivo Angelo Sorace, che hanno voluto rafforzare l’attacco con un profilo di assoluto spessore.