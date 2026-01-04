Il botto più grande del 2026 doveva ancora arrivare e lo aveva in serbo il Mesoraca. La compagine militante nel girone A di Promozione, infatti, toglie fuori dal cilindro un colpo di quelli suggestivi e in grado anche di spostare gli equilibri: preso il “pistolero” Simone Fioretti.

Colpo Fioretti

Un fulmine a ciel sereno quello della società del presidente Londino, che si è assicurata il giocatore più prolifico degli ultimi tre anni. Un acquisto, inoltre che testimonia la ferma volontà del club di vincere il campionato e approdare in Eccellenza.

Non servono sicuramente presentazioni per l'attaccante trentenne, reduce dalla prima metà di stagione con la maglia della Rossanese nel massimo campionato regionale.

«Carico e motivato per questa nuova avventura! – scrive Fioretti sui social – Scendo per la prima volta di categoria, ma sposo un progetto importante, con una grande società alle spalle. Lavoro, sacrificio e passione. Forza Mesoraca».

Un curriculum inoltre che pala da solo e numeri da vero bomber di razza: oltre 200 presenze tra i campionati dilettantistici e semiprofessionistici italiani e più di 150 gol segnati tra Serie D ed Eccellenza. Inoltre nelle ultime tre stagioni, come detto, ha siglato ben 59 gol così divisi: 37 gol in 51 partite con il Soriano, 11 gol in 19 presenze con la Vigor Lamezia, e ben 11 gol in 17 gare nella stagione in corso con la Rossanese.

Nel suo percorso ha vestito le maglie di importanti squadre come Virtus Lanciano (Serie B), Campobasso, Palmese e diverse realtà di prestigio in Serie D ed Eccellenza, dimostrando sempre fiuto del gol e continuità. Il suo arrivo nella sessione di mercato invernale è frutto dell’impegno e della determinazione della società, guidata dai presidenti Domenico Londino e Antonio Vona e dal direttore sportivo Angelo Sorace, che hanno voluto rafforzare l’attacco con un profilo di assoluto spessore.