Nuovo cambio in panchina per la Virtus Acri, che dopo aver esonerato il tecnico Guido si separa anche con Davide Falcone. La società rossonera – reduce dalla sconfitta di ieri in casa del Rocca di Neto – ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si legge: «L’ASDV Acri comunica l’interruzione del rapporto calcistico con il tecnico Davide Falcone. Nel ringraziare mister Falcone per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico di poter raggiungere sempre più importanti e ambiziosi traguardi».

La società cosentina ha inoltre annunciato il ritorno in panchina di Mario Pascuzzo, allenatore acrese doc con esperienze in Altomonte in Promozione e già alla guida di Acri, Rossanese in Eccellenza e Rotonda in Serie D. «L’ASDV Acri rende noto di aver affidato la guida tecnica della squadra all’allenatore Mario Pascuzzo», si legge nella nota, con l’obiettivo di guidare i rossoneri verso la salvezza.

Dopo 21 giornate, la Virtus Acri è quintultima nel girone A di Promozione calabrese con 18 punti, due in più del Cotronei ma con una gara in meno da recuperare in casa contro il Mesoraca, e si trova a nove punti dalla salvezza diretta. L’arrivo di Pascuzzo rappresenta il tentativo della società di invertire la rotta e consolidare la permanenza in categoria.