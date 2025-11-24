C'è chi la definisce pazzia, chi audacia, ma per i tifosi dell'Altomonte RC è semplicemente la storia con la "S" maiuscola. Il portiere Nunzio Franza ha lasciato i guantoni per un istante per trasformarsi in centravanti, realizzando la rete del pareggio al 51° minuto della ripresa (il sesto di recupero) contro l'Usc Corigliano. Un gol che, oltre a valere un punto d'oro in trasferta, entra di diritto nell'antologia del calcio dilettantistico, anche per il modo in cui è arrivato, una spettacolare sforbiciata volante.

Nunzio Franza non è un nome nuovo per gli addetti ai lavori. È riconosciuto come uno dei migliori portieri della categoria (Promozione, Girone A), capace di parate che spesso valgono come dei gol, come testimoniano le sue numerose presenze nelle Top di giornata e le lunghe serie di imbattibilità collezionate. È il baluardo di difesa, l'ultima speranza. Ma ieri, in un "Città di Corigliano" carico di tensione, Franza ha dimostrato di avere anche l'istinto del rapace d'area. Sotto di un gol, con il cronometro ormai prossimo al triplice fischio, l'Altomonte RC si riversa in avanti per l'ultima, disperata mischia. E così, anche il numero uno non può far altro che spingersi oltre la linea di centrocampo. Quando il pallone, dopo un batti e ribatti nell'area piccola, si alza invitante, in quel momento, non pensa da portiere né da giocatore di Promozione. Pensa da attaccante puro, con una vena di inaudita follia agonistica.

In un gesto atletico di rara bellezza e precisione, l'estremo difensore si coordina in una perfetta rovesciata aerea, o "sforbiciata", che impatta il pallone e lo spedisce imparabilmente alle spalle del collega coriglianese. Lo stadio ammutolisce per un istante, prima di esplodere in un tripudio di gioia altomontese e incredulità generale.

«Voglio dedicare questo gol a mia moglie e a mio figlio – il commento a fine gara –, un'emozione indescrivibile perché magari so quello che significa pagare un rigore decisivo, una parata, ma quella del gol ancora non l'ho realizzato.»

«Un gesto tecnico da copertina, che non ti aspetti nemmeno dai bomber di razza, figuriamoci da un portiere. È la dimostrazione che nel calcio, a volte, l'impossibile è solo un dettaglio» ha commentato a caldo Fabrizio Arleo, il presidente dell’Altomonte RC.

Il gol di Franza ha permesso all'Altomonte RC di agguantare un 2-2 fondamentale, spezzando l'inerzia di una partita ostica e confermando il carattere indomito della squadra. Se in porta è un leader indiscusso, con questa rete Nunzio Franza è diventato un'icona, ecco il portiere che difende la porta e, all'occorrenza, segna un gol incredibile. Un gesto straordinario che rende onore al calcio dilettantistico, dove la passione e l'audacia possono riscrivere il finale di qualsiasi storia.