Il Corigliano strappa un punto prezioso sul campo del Kratos Bisignano nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Promozione A. Un 1-1 maturato grazie alla rete di Antonio Olivieri, esterno offensivo e capitano per l’occasione, tra i protagonisti della sfida.

A fine gara Olivieri ha analizzato ai microfoni del nostro network la prestazione della squadra: «Nel primo tempo siamo stati un po’ sotto tono, e in questa categoria se regali un tempo poi diventa difficile. Nella ripresa siamo entrati con l’atteggiamento giusto, siamo riusciti a pareggiarla e magari potevamo anche vincerla».

Per il numero 7 è arrivata anche la prima gioia personale della stagione: «Sì, è il mio primo gol in questo campionato. Spero sia solo l’inizio, voglio fare una bella stagione. Oggi ho indossato anche la fascia da capitano e ne sono orgoglioso – afferma – , questa è la squadra del mio paese, quindi devo dare il massimo, con assist, gol e prestazioni. Questo è ciò che conta davvero».

Olivieri ha poi voluto rendere omaggio al pubblico coriglianese, sempre numeroso e caloroso, anche ieri al centro sportivo Soccer Montalto: «I nostri tifosi sono una vera arma in più – dice –, non possiamo che ringraziarli. In questa categoria non credo ci sia un tifo così: meritano palcoscenici superiori, come la piazza di Corigliano. Speriamo di tornare presto a giocare al “Brillia” e regalare loro soddisfazioni». Infine, una dedica speciale per la rete: «Alla mia città ma soprattutto la dedico a mio padre, che è forse il primo tifoso del Corigliano. Ci tiene tantissimo».