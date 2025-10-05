L’esterno offensivo, figlio del presidente del club biancazzurro, decisivo nel pari (1-1) in casa del Kratos Bisignano: «Nel secondo tempo la reazione giusta. Questa piazza merita categorie superiori»
Il Corigliano strappa un punto prezioso sul campo del Kratos Bisignano nell’anticipo della quarta giornata del campionato di Promozione A. Un 1-1 maturato grazie alla rete di Antonio Olivieri, esterno offensivo e capitano per l’occasione, tra i protagonisti della sfida.
A fine gara Olivieri ha analizzato ai microfoni del nostro network la prestazione della squadra: «Nel primo tempo siamo stati un po’ sotto tono, e in questa categoria se regali un tempo poi diventa difficile. Nella ripresa siamo entrati con l’atteggiamento giusto, siamo riusciti a pareggiarla e magari potevamo anche vincerla».
Per il numero 7 è arrivata anche la prima gioia personale della stagione: «Sì, è il mio primo gol in questo campionato. Spero sia solo l’inizio, voglio fare una bella stagione. Oggi ho indossato anche la fascia da capitano e ne sono orgoglioso – afferma – , questa è la squadra del mio paese, quindi devo dare il massimo, con assist, gol e prestazioni. Questo è ciò che conta davvero».
Olivieri ha poi voluto rendere omaggio al pubblico coriglianese, sempre numeroso e caloroso, anche ieri al centro sportivo Soccer Montalto: «I nostri tifosi sono una vera arma in più – dice –, non possiamo che ringraziarli. In questa categoria non credo ci sia un tifo così: meritano palcoscenici superiori, come la piazza di Corigliano. Speriamo di tornare presto a giocare al “Brillia” e regalare loro soddisfazioni». Infine, una dedica speciale per la rete: «Alla mia città ma soprattutto la dedico a mio padre, che è forse il primo tifoso del Corigliano. Ci tiene tantissimo».