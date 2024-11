Il presidente della società biancostellata, Franco Oliva, starebbe pensando di sollevare dall'incarico l'attuale allenatore. La squadra occupa al momento l'ultimo posto in classifica con zero punti

Il presidente dello Scalea Franco Oliva starebbe pensando di sollevare dall’incarico l’attuale allenatore Nicola Mandarano. L’indiscrezione trova radici nel approccio, non certo positivo, della squadra al campionato di Promozione girone A, ultimo posto con 0 punti.

Le 5 sconfitte consecutive nelle prime 5 giornate e le 14 reti subite (media di 2,8 a gara) contro una sola realizzata avrebbe fatto maturare l’idea del cambio tecnico e, restando nel campo delle possibili soluzioni, starebbe pensando di promuovere per la prima squadra Antonio Scoppetta, sin qui allenatore in seconda e tecnico della Juniores biancostellata.

Il tardivo insediamento della nuova società con a capo Franco Oliva ha di fatto ritardato la partenza dell’allestimento del roster consegnando inizialmente al tecnico un organico ridotto numericamente con diverse lacune tecniche. Resta ora da capire cosa farà il direttore sportivo Thomas Rinaldi, fino a ieri operativo sul mercato alla ricerca di rinforzi adatti setacciando tra il mondo degli svincolati e quello d’oltre confine. In giornata, premiando le diverse voci che si rincorrono nella cittadina tirrenica, se ne saprà di più, sebbene più di una riporta le intenzioni delle dimissioni di Rinaldi.

Nel 6° turno di campionato in programma domenica 20 ottobre, lo Scalea farà visita al Malvito in una gara che assumerà, nel caso si verifichi l’ipotesi dell’esonero, una nuova ripartenza, il tempo per recuperare non manca a condizione che si inverta la rotta.