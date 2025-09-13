L’Altomonte RC ospita il Campora mentre il Cassano Sybaris farà visita all’Union Kroton. Bisignano-Acri è sfida tra matricole. Il programma della giornata

Ci siamo, l'attesa è finita. Dopo settimane di duro lavoro con la preparazione atletica e le prime sfide in Coppa Italia che hanno dato un assaggio delle forze in campo, il sipario si alza anche sul campionato di Promozione Girone A.

Squadre pronte a scendere in campo per la prima giornata, ognuna con i propri sogni e le proprie speranze, in un'avventura che durerà tutta una stagione che si preannuncia avvincente. Nello “sport estivo”, tra un bagno al mare e un gelato serale, si è giocato al totopronostico. Le indicazioni dalle gare di Coppa sono state preziose, hanno mostrato chi è già in forma, chi ha bisogno di lavorare ancora e hanno svelato qualche sorpresa. Ma il campionato è un'altra cosa, è una maratona dove la costanza, la determinazione, e la capacità di non mollare mai fanno la differenza.

Arduo individuare l’assoluta protagonista, nel roster delle candidate potrebbero essere inserite Corigliano, Sersale, Altomonte, Mesoraca, Scalea non fosse altro per i nomi che ne compongono le rose atletiche. Ma nulla toglie che possa emergere la sorpresa, tra queste la PLM Morrone, Cassano Sybaris, Cotronei e Campora. Resta da verificare le ambizioni e la sostanza delle matricole Acri, Bisignano, Kratos Bisignano, Rocca di Neto e Union Kroton. Ad Amantea si punta alla tranquillità, senza particolari ambizioni.

Nel programma della giornata, prime importanti indicazioni potrebbero arrivare da Mesoraca-Corigliano e PLM Morrone-Scalea, squadre che godono di un discreto favore per i piani alti. Attenzione a Altomonte RC-Campora, la squadra ospite, nelle avvisaglie ufficiali di Coppa, ha lasciato ottime impressioni. Per le altre è azzardato proporre riflessioni, alla prima di campionato tutto può accadere. Che il campionato abbia inizio e che vinca il migliore.

Prima Giornata

Altomonte RC – Campora

Bisignano – Virtus Acri

Amantea – Kratos Bisignano

Mesoraca – Corigliano

PLM Morrone – Scalea

Rocca di Neto – Cotronei

Sersale – Rende

Union Kroton – Cassano Sybaris