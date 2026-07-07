L’avvento di luglio accende definitivamente i motori del calciomercato dilettantistico. Tra trattative serrate e ufficialità continue, le società calabresi si muovono freneticamente per puntellare gli organici in vista della nuova stagione. Le ultime ore hanno registrato scossoni importanti nei due gironi di Promozione, con le piazze di San Giovanni in Fiore e Cittanova assolute protagoniste.

Silana, ufficiale l'esterno Uznanski

Nel Girone A continua a stupire la neopromossa Silana. La società biancoazzurra non ha intenzione di recitare un ruolo da comparsa e prosegue la sua massiccia campagna di rafforzamento. L'ultimo colpo risponde al nome di Piotr Stanislaw Uznanski, esterno polacco classe 2003.

Nonostante la giovane età, il ventitreenne porta in Sila un bagaglio d'esperienza internazionale e una grande duttilità tattica. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Lech Poznań (dove ha disputato il campionato Primavera), in patria ha militato in Serie D con Pogoń Oleśnica e Moto Jelcz Oława. In Italia ha già girovagato tra Eccellenza e Promozione, vestendo le maglie di: Asta Taverne d’Arbia (Eccellenza Toscana), Nettuno (Eccellenza Laziale), Campora (Promozione Calabrese), Ardore (Eccellenza Calabrese).

Cittanova, l'ora della ricostruzione

Scenario totalmente diverso nel Girone B, dove il Cittanova deve smaltire l'amara retrocessione dall'Eccellenza. La "nobile decaduta" del calcio calabrese ha deciso di azzerare tutto e ricostruire dalle fondamenta per ritrovare subito i palcoscenici che le competono.

Per farlo, i giallorossi hanno scelto l'usato sicuro, anzi, sicurissimo: ufficiale il ritorno del bomber Diego Giovinazzo. Classe 1985, Giovinazzo è un'istituzione del calcio dilettantistico con ben 256 reti in carriera. Un girovago del gol che ha timbrato il cartellino ovunque, da Nord a Sud, vestendo le maglie di Castrovillari, Palmese, Paolana, Locri, Biellese e Deliese, solo per citarne alcune.

Le prime parole del bomber

Il ritorno a Cittanova ha un sapore speciale per l'attaccante, che si è detto pronto a trascinare la piazza verso il riscatto: «Ringrazio la società per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di indossare nuovamente questa maglia, che per me ha dei valori importanti. Con questa casacca ho vinto e lasciato un ricordo straordinario. Mi auguro che sia l’inizio della rinascita di un club blasonato che tanto bene ha fatto in passato. Tutti insieme vogliamo riportare i tifosi storici al campo per riscattare l’ultimo anno non positivo. Mi auguro di divertirmi e di fare tanti gol, che dedicherò alla città».