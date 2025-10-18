Cinque giornate molto intense nel campionato di Promozione B, tra sorprese e sconfitte inaspettate che hanno rimescolato ancora una volta le gerarchie. All'orizzonte però c'è la sesta giornata, che si giocherà tra sabato e domenica, e che contribuirà a mettere un altro piccolissimo mattoncino alla corsa verso gli obiettivi do ogni singola compagine.

Gli anticipi

Anche stavolta un sabato ricco con ben tre anticipi in programma. Inutile dire che gli occhi saranno puntati su Val Gallico-Taurianova, e con i padroni di casa chiamati già alla svolta dal momento che non possono più sbagliare: troppo pochi i 5 punti e una sola vittoria in cinque gare per una squadra costruita per vincere il campionato. Può agganciare, almeno per una notte, la vetta della classifica la Bovalinese che sarà però di scena sul campo di un Melito ultimo in classifica e ancora a quota zero punti, proprio per questo ferito e da non sottovalutare.

Il terzo anticipo vedrà di fronte Sporting Polistena e Bianco, ma con la formazione di Nello Gambi che vuole tornare subito a vincere e, soprattutto, rincorrere il suo quarto risultato utile consecutivo.

Le partite della domenica

In campo domenica la prima e la seconda della classe. Innanzitutto vuole riprendere la sua marcia la capolista Deliese che, dopo le prime quattro vittoria di fila, pareggia in casa della Pro Pellaro. La compagine amaranto torna tra le mura amiche e affronterà un Pizzo che sta cercando di uscire dalla zona paludosa di classifica. Impegnato in trasferta invece il Gioiosa Ionica che farà visita a un Capo Vaticano che nelle ultime settimane si è rivelato osso duro per tutti.

Sia Deliese che Gioiosa Ionica, comunque, vorranno mantenere l'imbattibilità stagionale così come vuole mantenerla il Snc Soverato ma con un'insidiosa prova da superare: l'Atletico Maida. Proprio la formazione di mister Giuseppe Saladino si è messa alle spalle il periodo nero e ha ripresa a sorridere, vincendo contro l'Ardore. Proprio le aquile di mister Panarello sono in cerca di riscatto e, nel match casalingo contro il Taverna, non ci sono altre opzioni a parte i tre punti per rimanere agganciata ai vertici. Il programma si chiude con Africo-Pro Pellaro, con i padroni di casa ancora fermi a quota zero punti e con una situazione di classifica già relativamente complicata.

Il programma

Melito-Bovalinese

Sp. Polistena-Bianco

Val Gallico-Taurianova

Africo-Pro Pellaro

Ardore-Taverna

Capo Vaticano-Gioiosa Ionica

Deliese-Pizzo

Snc Soverato-Atl. Maida