Ancora buio pesto per il Melito che, nella sesta giornata del campionato di Promozione B, cade anche nel match casalingo contro la Bovalinese e rimane relegato all'ultimo posto a quota zero punti, a fronte delle sei sconfitte consecutive. A dispetto del risultato però, terminato 0-1 grazie alla rete decisiva di Chacon, la compagine gialloblù non ha demeritato e ha mostrato segnali di crescita.

Parla il ds Napoli

Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il direttore sportivo Vincenzo Napoli: «Abbiamo giocato contro la terza forza del campionato e settimana scorsa contro la seconda, ma devo dire che ho visto dei miglioramenti nell'arco di una settimana. La Bovalinese ha faticato nel segnare e, come suggeriscono le immagini, sembra che nell'azione del gol ci sia un fallo nei confronti del nostro giocatore Orlando. A parte quella, della Bovalinese ricordo poche altre azioni poi non abbiamo visto altro».

Tanti giovani

Padroni di casa imbottiti di giovani: «Non è che vogliamo prendere il premio del giocatore più giovane, ma domenica scorsa abbiamo giocato con nove Under e oggi con numerosi giovani in campo. Bisogna anche dire che al momento il parco giocatori che possiamo permetterci è questo, ma ciò non vuol dire che non ci stiamo muovendo. Abbiamo un attaccante bravissimo che, per problemi burocratici, non possiamo ancora utilizzare. Inoltre abbiamo bisogno di altre tre o quattro elementi e, considerando che manca ancora metà girone di andata e tutto il girone di ritorno, rimanendo positivi possiamo ancora ambire alla zona play off». Le api nel prossimo turno ospiteranno il San NicolaChiaravalle-Soverato.