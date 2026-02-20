L'Atletico Maida si affaccia alla ventiduesima giornata del campionato di Promozione B dopo il pareggio interno contro la quotata San Nicola Chiaravalle, squadra costruita per i vertici. I giallorossi dunque arrivano con slancio ed entusiasmo alla sfida contro il Taverna.

Parla Foderaro

A tornare inizialmente sul pareggio di settimana scorsa è stato Giovanni Foderaro, ai microfoni di LaC News24: «Buon punto e buona prestazione contro una squadra forte che lotta per i primi posti. Abbiamo lottato fino all’ultimo nonostante l’inferiorità numerica e siamo riusciti ad agguantare il pareggio, segnale di crescita caratteriale di una squadra giovane». Quattro punti di vantaggio sulla zona play out ma con due scontri diretti in casa contro Pizzo e Bianco, l'attaccante però rimane cauto: «Ancora ci sono partite e scontri diretti importanti. Non dobbiamo fare calcoli e cercare di metterci in una posizione più tranquilla il prima possibile».

Arrivato a campionato in corso, Foderaro aveva e ha il compito di dare una mano a una squadra giovanissima costruita in estate. Ovviamente si sapevano i rischi del caso con un'età media così, però tutto sommato l'andamento è tutt'ora positivo: «Squadra costruita con tanti giovani di buona prospettiva e che stanno dimostrando ogni partita un percorso di crescita importante per dare continuità anche in futuro, poi la società crede tanto in questo e lo sta portando avanti già da qualche anno».