Piccoli passi avanti per l'Atletico Maida che sta lottando contro le difficoltà di questo inizio di stagione. La compagine giallorossa ritrova la vittoria in occasione del settimo turno del campionato di Promozione B, tornando da Taverna con tre punti preziosi. Decisiva la doppietta di Scalese che annulla il momentaneo pareggio locale di Cariati. La formazione di Saladino sale a quota nove punti, ma con la consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare.

le parole del ds Foderaro

Nel post partita, intervistato in esclusiva ai microfoni di LaC News24, ha parlato il direttore sportivo Marco Foderaro: «Una vittoria che innanzitutto fa morale, ma dobbiamo trovare continuità. Sappiamo che questa, e lo ripeto da inizio stagione, è una squadra giovane quindi ci vuole pazienza e quello che viene ogni domenica ci fa acquisire maggiore esperienza».



Sulle difficoltà iniziali: «Il calendario di certo non ci ha aiutato, avendo affrontato squadre attrezzate per i vertici, ma dobbiamo anche considerare i problemi logistici con i quali stiamo combattendo. Non è facile lavorare così e mister Saladino cerca di fare il meglio possibile. La gioventù è bella, ma serve anche un pizzico di esperienza in più. Purtroppo non avere un campo nostro complica ulteriormente le cose». Nel prossimo match impegno casalingo contro il Taurianova.