Prima gli spettri, poi l'apoteosi per quello che per l'Atletico Maida è stato come un sabato sulle montagne russe. In uno degli anticipi della nona giornata, infatti, i giallorossi erano di scena sul campo del Bianco e in quella che è stata la sfida con più colpi di scena. Alla fine la formazione di mister Saladino torna a casa con il bottino pieno, ma non prima di aver completato una rimonta pazzesca che vedeva inizialmente la compagine maidese sotto di due reti peri gol locali di Nirta e Moauro. Nella ripresa, però, il ribaltone firmato Grande, De Luca e Gullo.

Parla il ds Foderaro

Un pomeriggio pazzo che ripercorre il direttore sportivo, Marco Foderaro: «Una partita dove, nei primi venti minuti, abbiamo fatto tutto noi con almeno tre palle gol clamorose non sfruttate, come al solito, per errori di inesperienza. In seguito abbiamo subito quelle due reti a causa di errori singoli nel giro di pochi minuti. Nella ripresa siamo stati bravi a riprenderla e, dopo il nostro primo gol, il Bianco ha un po' accusato il colpo fino a capitolare definitivamente». Un Atletico Maida giovane ma che sta maturando: «Abbiamo sì tanti giovani, ma sono comunque ventenni quindi in un certo senso già grandi. Probabilmente gli mancava fare questo tipo di esperienze con i grandi e si vede che stanno maturando settimana dopo settimana e stanno assimilando le cose che chiede il mister. Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro, fermo restando che il nostro è un campionato di transizione e quest'anno dobbiamo solamente mantenere la categoria».

Capitolo mercato: «Ci stiamo muovendo su più fronti - continua Foderaro - nei giorni scorsi è arrivato il centrocampista Balde che ci ha fatto un'ottima impressione. Noi comunque siamo sempre stati vigili, come nell'occasione di Corrao. Con il giocatore c'era già l'accordo ma poi ha scelto Taurianova. Giovanni Foderaro? Aspettiamo».