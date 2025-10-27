L'epicentro della settima giornata del campionato di Promozione B era certamente il big match ad alta quota tra Gioiosa Ionica e Deliese, rispettivamente seconda e prima della classe. Alla fine la supersfida termina senza vincitori né vinti, con uno 0-0 che però mantiene la Deliese in vetta alla classifica. La compagine amaranto dunque torna indenne dall'insidiosa trasferta e, soprattutto, registra il suo sesto clean sheet in sette giornate di campionato e con un solo gol subito.

Deliese con più consapevolezze

Nel post partita si è espresso mister Andrea Parentela, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Sicuramente era una partita di cartello e, come ho detto ai ragazzi in settimana, ci siamo meritati di giocare una partita così importante» Un percorso chiaro, quello amaranto, dal momento che con l'arrivo dello stesso Parentela la strada non lascia spazio a interpretazioni: trenta panchine e solo tre sconfitte.

«Abbiamo affrontato un Gioiosa Ionica che, a mio avviso, possiede l'organico più forte del torneo - continua il tecnico - e se ogni domenica fa questo tipo di prestazione, sarà difficile per chiunque venire a vincere. A parte questo è un pareggio che accettiamo».

Nonostante il primato, la dirigenza ha sempre tenuto il basso profilo, ma certamente dopo quest'altro big match la consapevolezza aumenta: «La nostra forza la acquistiamo attraverso questo tipo di sfide, inoltre di risultati ne stiamo facendo tanti e dunque è lecito sognare. Ancora è presto per dire che possiamo lottare per il primo posto, ma dobbiamo essere bravi a continuare così e soprattutto farlo per tante gare di fila. Solo a fine girone di andata possiamo fare due conti».