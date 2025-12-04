A tre giornate dal termine del girone di andata del campionato di Promozione B, il Gioiosa Ionica occupa la terza posizione (in concomitanza con l'Ardore) a meno sei dalla vetta e a meno quattro dal secondo posto. Una situazione di classifica non di certo negativa e che non preclude ancora nulla, fermo restando delle ambizioni biancorosse che erano e sono quelle di vittoria del campionato.

Allenatore cercasi

Nei giorni scorsi, inoltre, la dirigenza gioiosana ha voluto dare una sorta di scossa optando per il cambio di panchina subito dopo la sconfitta in casa dell'Atletico Maida che ha allungato a tre le partite senza vittoria per il Gioiosa Ionica. Esonerato dunque mister Santo Logozzo, il casting allenatori è subito partito e al momento tra i più indiziati ci potrebbe essere Giuseppe Giovinazzo. I contatti con l'ex allenatore del Soriano sembrano ben avviati e, nei prossimi giorni, ci potrebbe anche essere l'accelerata decisiva. Ore frenetiche dunque per il futuro tecnico della panchina biancorossa che, molto probabilmente, sarà annunciato prima dell'impegno interno di domenica contro il Taverna, dove i tre punti saranno d'obbligo.