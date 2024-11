È arrivato a campionato in corso e, subito al debutto, ha firmato una tripletta d’autore, regalando la prima vittoria a un Roccella ultimo e che sembrava già spacciato. Invece, passo dopo passo, con i nuovi innesti, fra i quali spicca proprio lui, Sergio Miguel Acuna, la squadra jonica ha iniziato una lenta ma progressiva risalita e adesso, pur essendo ancora in una situazione di classifica deficitaria, può quantomeno sperare di salvarsi attraverso i play off. Per Acuna 10 presenze e otto reti nel girone B di Promozione. Un bel trend in fase realizzativa che gli vale la vetta della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. È lui il migliore della 23ª giornata, nella quale sigla anche una doppietta nella gara vinta contro la Deliese.

Acuna leader del 23° turno, allora, davanti a Francesco Panuccio della ritrovata Saint Michel targata Dal Torrione. Nel big match contro il Capo Vaticano deve compiere una sola, vera parata, ma lo fa da campione, salvando il risultato in pieno recupero. Porta inviolata e nuovo segnale per le giovani leve, alle quali può insegnare davvero tanto. Panuccio era e rimane una bella realtà dei campionati dilettantistici calabresi. A completare il podio un attaccante che farebbe bene anche in Serie D, figuriamoci in Promozione, dove firma gol pesanti, alcuni dei quali di pregevole fattura. L’Ardore che torna in vetta è anche il volto felice e vincente di Domenico Bruzzaniti, centravanti dalla doppia cifra, puntuale quando serve.

Scorrendo la classifica dei più bravi della giornata numero 23, ecco l’argentino Ramos dell’Atletico Maida e l’esperto Libri dell’Ardore: un calciatore, quest’ultimo, esperto e dalla grande visione di gioco. La sua esperienza al servizio della nuova capolista. Non poteva mancare, anche per via del gol pesante siglato contro l’ex prima della classe, il centravanti Jaiteh della Saint Michel. A seguire un’altra conferma, ossia l’attaccante Buades Arzola del Melito. Completano la Top Ten Corrao della Virtus Rosarno, Troncoso del Melito e Scattarreggia del Melicucco. La classifica generale aggiornata verrà resa nota venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).