Una stagione vissuta da protagonista per il Catona e culminata con il salto di categoria e l'ingresso al prossimo campionato di Promozione B. Programmazione e pazienza sono stati, negli ultimi anni, i punti di forza del club reggino che adesso si affaccia ai principali palcoscenici dilettantistici e con tutta l'intenzione di recitare un ruolo da protagonista, sfatando l'etichetta di neopromossa.

Catona, idea Antonelli

La dirigenza è già al lavoro per programmare la prossima stagione, con un calciomercato estivo ormai alle porte e già alquanto vivace. Il primo step, però, è quello di individuare un direttore sportivo in grado di gestire e tracciare una linea guida, a partire proprio dal mercato estivo.

In tal senso, qualche nome sembra già essere venuto fuori e porterebbe a Roberto Antonelli. Fino a un paio di anni fa faceva ancora la differenza in campo e, recentemente, ha dimostrato le sue abilità anche dalla parte della scrivania per conoscenze e abilità di gestione soprattutto con i calciatori. Un nome sicuramente interessante e che suscita curiosità ma sicuramente, se così fosse, una scelta intelligente e alternativa da parte del Catona. Lo stesso Antonelli inoltre, che da quest'anno ha anche messo in piedi un'agenzia di calciatori, non ha mai nascosto la voglia di intraprendere la nuova esperienza da direttore sportivo dopo una vita passata all'interno del rettangolo di gioco. Intanto la suggestione Antonelli-Catona c'è, bisogna capire se si concretizzerà.