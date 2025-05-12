Un percorso tortuoso e pieno di insidie, ma mai abbandonato. Il Gioiosa Ionica prosegue la sua corsa ai vertici della classifica, distante attualmente quattro punti, e dunque a stretto contatto. La compagine gioiosana, in altre parole, rimane una delle principali favorite al primato.

Parla Aquino

La rosa è sicuramente di spessore e forse tra le più complete del torneo, basti pensare ai nomi in organico come, per esempio, quello di Davide Aquino. L'esperto difensore ha un curriculum che parla da solo ed è sicuramente tra i trascinatori del club. Proprio Aquino si esprime ai microfoni di LaC News24: «Stiamo cercando ogni domenica di dare il massimo, centrando il massimo risultato e cercare di raggiungere l'attuale capolista Deliese e puntare così a vincere il campionato perché l'obiettivo rimane quello. Sicuramente il mercato invernale porterà qualche cambiamento poiché qualcuno andrà via, come Furina, ma la società sta già pensando a colmare tale assenza».

La rincorsa continua

Il girone di ritorno, per il Gioiosa Ionica, dovrà essere una maratona incessante e senza tentennamenti. Intanto la compagine biancorossa vorrà salutare il 2025, nell'ultimo impegno di domenica prossima, con una vittoria sul Bianco: «Purtroppo c'è da dire che noi come partite non possiamo più sbagliare, soprattutto se vogliamo raggiungere questo traguardo che è la vetta. Dobbiamo vincere ogni partita, anche se la Deliese sta continuando a correre e a vincere. Innanzitutto bisogna chiudere l'anno solare con una vittoria sabato, e poi domenica vedere cosa succederà nel big match tra Deliese e Ardore, dal momento che con un ipotetico rallentamento dei locali andremmo a rosicchiare qualche punto prezioso».